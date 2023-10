Huawei MatePad 11 2023 – tablet wygodniejszy od laptopa

fot. Huawei

Tablet wyposażono w duży, 11-calowy ekran o wysokiej rozdzielczości 2,5 K z częstotliwością odświeżania do 120 Hz, co przekłada się na niezwykle wyraźny, żywy i płynny obraz. W połączeniu z czterogłośnikowym systemem audio urządzenie gwarantuje niezapomnianą rozrywkę. Jego funkcjonalność dopełnia wydajna antena Wi-Fi oraz zoptymalizowany system HarmonyOS 3.1, który pozwala na bardziej intuicyjną obsługę i równoczesne wykonywanie na ekranie wielu zadań.

HUAWEI MatePad 11 2023 jest niezwykle poręczny – ma zaledwie 7,2 mm grubości i waży 480 gramów, czyli tyle, co mała butelka wody. Dzięki swojej smukłości mieści się w każdej torebce czy plecaku i nie obciąży nadmiernie naszych ramion. Tablet wyróżnia się minimalistycznym designem wykorzystującym zupełnie nową kompozytową obudowę w kolorze gwiezdnej czerni.

Wyposażono go w duży, 11‑calowy wyświetlacz HUAWEI FullView w rozdzielczości 2,5 K (2560×1600) z wysokim współczynnikiem ekranu do obudowy (86%) i pokryciem palety barw P3. Maksymalna jasność ekranu to 480 nitów, co gwarantuje najlepszą jakość wyświetlania mimo korzystania z urządzenia nawet w najbardziej w nasłonecznionym miejscu. Obraz będzie też wyjątkowo płynny, ponieważ częstotliwość odświeżania ekranu to aż do 120 Hz. Ekran tabletu dodatkowo dba o wzrok użytkownika, ograniczając emisję szkodliwego niebieskiego światła oraz eliminując migotanie. Dzięki temu można znacznie dłużej korzystać z urządzenia bez zmęczenia oczu. Skuteczność ochrony potwierdzają certyfikaty Low Blue Light i Flicker Free przyznane przez TÜV Rheinland.

Praca zdalna wygodniejsza niż na laptopie

HUAWEI MatePad 11 2023 to wszechstronne urządzenie do pracy zdalnej. Do tabletu dołączone jest w zestawie etui ochronne oraz bezprzewodowa klawiatura HUAWEI Smart Keyboard. Można ją użytkować na 2 sposoby: złączoną z etui – wówczas tablet zamieni się w lekki i poręczny notebook, lub odłączoną od etui – np. pracując w fotelu, można postawić tablet na stole i rozsiąść się wygodnie z klawiaturą na kolanach. Ponieważ etui umożliwia postawienie tabletu w dowolnym miejscu, w podróży można go używać jako dodatkowego monitora dla laptopa Huawei. W trybie dublowania ekranu można przenieść zawartość ekranu laptopa na tablet i np. wykorzystać MatePad 11 2023 do prac graficznych, a w trybie rozszerzenia można zyskać dodatkową przestrzeń roboczą i pracować na dwóch ekranach jednocześnie.

Wideokonferencje i rozrywka na najwyższym poziomie

HUAWEI MatePad 11 2023 może się pochwalić czterokanałowym i czterogłośnikowym systemem audio wspartym przez algorytmy Histen 8.1. Ten zestaw zapewnia najlepsze wrażenia dźwiękowe, niezależnie od tego, czy użytkownik ma akurat ochotę na serial komediowy, film sensacyjny czy dokument. W podróży na nowym tablecie Huawei można swobodnie oglądać film z druga osobą, nie przeszkadzając przy tym innym pasażerom, ponieważ dostępne jest jednoczesne połączenie dwóch par słuchawek bezprzewodowych HUAWEI FreeBuds.

Wideokonferencja na mieście, lotnisku czy w kawiarni? Z HUAWEI MatePad 11 2023 nie trzeba szukać idealnie cichego miejsca. Opracowana przez Huawei funkcja redukcji szumów, oparta na dwóch mikrofonach i algorytmach sztucznej inteligencji, pozwala w czasie rzeczywistym odfiltrowywać niepożądane częstotliwości, aby zapewnić krystalicznie czyste brzmienie. Dzięki temu użytkownicy słyszą tylko te dźwięki, które chcą usłyszeć.

Mobilność i wydajność

HUAWEI MatePad 11 2023 zapewnia użytkownikom płynne i stabilne połączenie sieciowe podczas wideokonferencji, nauki czy strumieniowania filmów w wysokiej jakości. A wszystko to dzięki wydajnej antenie i łączności Wi‑Fi 6. Za wysoki komfort pracy odpowiada procesor Qualcomm® Snapdragon™ 865 wraz z 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci na przechowywanie plików. Tablet wyposażono w pojemną baterię 7250 mAh, która zapewnia do 12 godzin odtwarzania filmów 1080p lub do 10 godzin przeglądania stron internetowych na jednym ładowaniu. To parametry, które zaspokoją potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników. W razie potrzeby urządzenie można szybko podładować dzięki ładowarce o mocy 22,5 W, którą dołączono do zestawu.

Funkcjonalny i wielozadaniowy niczym laptop

HUAWEI MatePad 11 2023 działa pod kontrolą systemu operacyjnego HarmonyOS 3.1, który zapewnia funkcjonalność niemal na poziomie laptopa. Sprzęt oferuje m.in. możliwość korzystania z aplikacji biurowych WPS Office w wersji na PC, dzięki czemu na tablecie można wygodnie przygotować prezentację, dokument tekstowy lub arkusz kalkulacyjny. Przy pomocy rysika HUAWEI M-Pencil można tworzyć odręczne notatki i rysunki, a funkcja AI Voice obsługuje konwersję głosu na tekst, aby dać palcom chwilę wytchnienia. W tablecie zainstalowano aplikację Notatki Huawei, która integruje wiele narzędzi typograficznych i umożliwia swobodną edycję oraz sortowanie notatek. Dzięki SuperHub łatwo skopiować treści, a takie funkcje jak App Multiplier i Multi Window sprawiają, że można podzielić ekran i zmultiplikować okna jednej aplikacji. W sumie użytkownik może obsługiwać do 4 zadań jednocześnie, w tym dwa okna kafelkowe i dwa okna pływające, co szczególnie przydaje się podczas porównywania ofert i cen. Można np. edytować e‑maile podczas czatowania, równolegle oglądać filmy podczas zakupów lub robić notatki podczas czytania. Wielozadaniowość jest tu prosta, jak nigdy dotąd.

Ogromny wybór aplikacji

Sercem tabletu jest HUAWEI AppGallery – oficjalny sklep z aplikacjami. Dzięki niemu pobieranie wszystkich ulubionych aplikacji jest proste i intuicyjne: wystarczy wpisać nazwę w wyszukiwarce sklepu, by zainstalować aplikację i móc swobodnie z niej korzystać. Firma stale poprawia komfort korzystania ze swoich urządzeń, rozwijając ekosystem HMS i poszerzając ofertę.

Dla użytkowników urządzeń z usługami mobilnymi Huawei przygotowano stronę https://appsonhms.com/pl/, na której znajdują się przydatne praktyczne porady dotyczące wyszukiwania i pobierania ulubionych aplikacji oraz najważniejsze informacje o ekosystemie.

Dostępność i cena

Sugerowana cena detaliczna HUAWEI MatePad 11 2023 (w wersji z 128 GB pamięci wewnętrznej i 6 GB pamięci RAM) w zestawie z klawiaturą oraz rysikiem wynosi 2299 zł. Sprzedaż ruszyła 16 października 2023 r., a tablet dostępny jest wyłącznie w sklepie internetowym i salonach operatora sieci Plus. Oferta może ulec zmianie. Szczegóły dostępne są u Sprzedawców.