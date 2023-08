HUAWEI MatePad 11.5" – wielofunkcyjny tablet potrafiący zastąpić laptopa

fot. Huawei

Reklama

HUAWEI MatePad 11.5" to tablet stworzony specjalnie dla osób poszukujących sprzętu, który zapewni im równie komfortową i efektywną pracę, naukę i rozrywkę, co tradycyjny laptop. Jego głównym atutem jest klawiatura zaprojektowana tak, aby działała także wtedy, gdy jest odłączona od etui. Dzięki temu tablet umożliwia wygodną pracę w dowolnym miejscu i czasie.

Nowy MatePad jest wyposażony w imponujący 11,5-calowy ekran o wyjątkowo wysokiej częstotliwości odświeżania sięgającej aż 120 Hz. Doskonałe walory wizualne idą w parze z wydajnością, umożliwiającą płynną pracę i zabawę oraz wysoką pojemnością baterii, bo wynoszącą aż 7700 mAh. Sprzęt wyposażono również w mocną antenę Wi-Fi, gwarantującą stabilne połączenie z internetem, oraz innowacyjny system operacyjny HarmonyOS 3.1.

fot. Huawei

Do 17 września trwa premierowa promocja, w której tablet HUAWEI MatePad 11.5" sprzedawany jest o 200 złotych taniej od sugerowanej ceny detalicznej. Wersja z pamięcią RAM 6 GB i wewnętrzną 128 GB bez klawiatury kosztuje 1199 zł i jest dostępna wyłącznie na huawei.pl. Natomiast model 8 GB/128 GB z klawiaturą HUAWEI Smart Keyboard wyceniony został na 1499 zł. Na pierwszych kupujących czekają też słuchawki HUAWEI FreeBuds SE o wartości 199 zł w prezencie lub za 1 zł (u wybranych partnerów handlowych).

Smukły, lekki i poręczny

Tablet Huawei wyróżnia się eleganckim i minimalistycznym wyglądem dzięki jednolitej, aluminiowej konstrukcji. Mając grubość zaledwie 6,85 mm i ważąc jedynie 499 g, czyli mniej więcej tyle, co półlitrowa butelka wody, HUAWEI MatePad 11.5" zmieści się do każdego plecaka lub większej torebki i nie będzie żadnym obciążeniem, więc można mieć go zawsze przy sobie i pracować na nim wygodnie gdziekolwiek złapie nas taka konieczność. Magnetyczna antena CSM współpracuje z ulepszoną technologią Wi-Fi 6 z podwójną anteną 2x2 MIMO i przepustowością 160 MHz, zapewniając dwukrotnie większą przepustowość i 3,5-krotnie większą szybkość pobierania.

fot. Huawei

Płynną i wygodną pracę zapewnia wydajny układ Qualcomm® Snapdragon™ 7 Gen 1 wraz z 6 GB lub 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Tablet wyposażony jest w baterię o pojemności aż 7700 mAh, która może wytrzymać ponad 37 dni w trybie czuwania. Urządzenie wspiera również szybkie ładowanie z mocą 20 W, które od 0 do 100% zajmuje zaledwie 2 godziny i 20 minut.

Wygoda użytkowania na wiele sposobów

HUAWEI MatePad 11.5" został z myślą o wydajnej pracy zdalnej, stanowiąc poręczne i wszechstronne narzędzie. Klawiatura bezprzewodowa HUAWEI Smart Keyboard oferuje dwa tryby użytkowania. Po podłączeniu do etui przekształca tablet w lekki i mobilny notebook, natomiast po odłączeniu klawiatura pozwala na swobodne korzystanie na przykład podczas podróży pociągiem lub samolotem, gdzie miejsca na laptop jest raczej niewiele, umożliwiając ustawienie tabletu na rozkładanym stoliku i wygodne pisanie z klawiaturą na kolanach.

fot. Huawei

Urządzenie dostarcza również funkcjonalności takich jak aplikacje biurowe WPS Office w wersji kompatybilnej z PC. Dzięki temu na tablecie z łatwością przygotujesz prezentacje, dokumenty tekstowe czy arkusze kalkulacyjne. Opcjonalny rysik HUAWEI M-Pencil umożliwia tworzenie odręcznych notatek i rysunków z pomocą funkcji Instant Shape.

fot. Huawei

Intuicyjna wielozadaniowość

Na HUAWEI MatePad 11.5" możesz równocześnie edytować e-maile podczas rozmowy na czacie, oglądać filmy podczas zakupów online lub sporządzać notatki w trakcie czytania. Dzięki funkcjom takim jak App Multiplier i Multi Window, obsługa wielozadaniowości sprowadza się do łatwych gestów: szybkim przesunięciem ekranu dzielisz go, wyświetlając różne aplikacje jako pływające okienka lub tworząc zdublowane okno jednej aplikacji. Możliwe jest jednoczesne obsługiwanie aż czterech zadań, w tym dwóch w trybie okienek kafelkowych i dwóch jako okienka pływające – to szczególnie przydatne, gdy porównujesz oferty lub ceny podczas zakupów albo tworzysz prezentację.

fot. Huawei

Nieograniczony wybór aplikacji

HUAWEI AppGallery, oficjalny sklep z aplikacjami, stanowi serce ekosystemu. Pobieranie ulubionych aplikacji staje się dziecinnie proste i intuicyjne: wystarczy wpisać nazwę w wyszukiwarce sklepu, aby zainstalować aplikację i swobodnie z niej korzystać. Firma nieustannie doskonali komfort korzystania ze swoich urządzeń, rozwijając swój ekosystem i poszerzając ofertę. Dla użytkowników urządzeń opartych na usługach mobilnych Huawei, dostępna jest strona https://appsonhms.com/pl/, gdzie znajdują się przydatne porady dotyczące wyszukiwania i pobierania ulubionych aplikacji, a także kluczowe informacje na temat ekosystemu.

fot. Huawei

Więcej przestrzeni, więcej możliwości

Tablet wyposażony jest w wyświetlacz HUAWEI FullView o proporcjach 3:2 obejmujący aż 86% powierzchni frontu, który ma większy obszaru wyświetlania w porównaniu z typowymi ekranami 16:9. To doskonała proporcja zarówno do zadań biurowych, nauki, jak i kreatywnej pracy oraz oczywiście rozrywki. Wysoka częstotliwość odświeżania wynosząca 120 Hz i imponująca rozdzielczość 2200 x 1440 gwarantują nie tylko krystalicznie czysty obraz, ale także płynną obsługę. Ekran tabletu został zaprojektowany z myślą o ochronie wzroku użytkownika – redukuje emisję szkodliwego niebieskiego światła oraz eliminuje efekt migotania. Dzięki temu wydłuża się komfort korzystania z urządzenia, a jego skuteczność w ochronie oczu potwierdzają certyfikaty Low Blue Light i Flicker Free nadane przez TÜV Rheinland.

fot. Huawei

Świetne audio i wygodna kamerka przednia

Tablety Huawei znane są z dostarczania świetnej jakości rozrywki oraz wyjątkowych możliwości audio, a HUAWEI MatePad 11.5" nie jest wyjątkiem. Urządzenie zostało wyposażone w czterogłośnikowy system audio oraz zaawansowane algorytmy Huawei Histen 8.1, które optymalizują efekty dźwiękowe. Dzięki nim dźwięk staje się głęboki, dynamiczny i krystalicznie klarowny, bez względu na sposób, w jaki korzystasz z tabletu. Doskonałość dźwięku podkreśla także technologia redukcji szumów AI, która skutecznie eliminuje zakłócenia dźwiękowe otoczenia, tworząc doskonałą atmosferę do zdalnej pracy lub nauki. W tym wypadku przydaje się także szerokokątna przednia kamera o rozdzielczości 8 MP z funkcją FollowCam, która utrzymuje nas w centrum kadru nawet gdy się poruszamy. Tylna kamera 13 MP z pewnością przyda się do skanowania dokumentów.

fot. Huawei

Na koniec

Można swobodnie mnożyć scenariusze, w których przyda się tablet MatePad 11.5. W podróży na pewno będzie wygodniejszy i wszechstronniejszy niż laptop, bo zajmuje mniej miejsca i jest przy tym o wiele bardziej elastyczny, gdy chcemy go rozstawić z klawiaturą odłączoną lub przyłączoną. Sprawdzi się zarówno na urlopie, jak i podczas pracy zdalnej czy to z domu czy z kawiarni. Przyda się też choćby na uczelni do robienia ręcznych notatek dzięki rysikowi HUAWEI M-Pencil. Bardzo wygodnie przegląda się na nim prezentacje czy galerie zdjęć, a także skany notatek.

Jego lekkość sprawia, że będzie też komfortowym towarzyszem odpoczynku po pracy i nauce, a na dużym ekranie o wysokiej rozdzielczości świetnie prezentują się filmy i seriale czy opowieści graficzne. Na dokładkę oferuje wysoką moc obliczeniową i długi czas działania na baterii. Z powodzeniem może zastąpić notebooka czy laptopa w pracy biurowej oraz podczas codziennych zastosowań.