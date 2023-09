Huawei zaprezentował WATCH GT 4 – najlepsze smartwatche w tak przystępnej cenie

fot. Huawei

Reklama

Huawei ogłosił dziś debiut nowej odsłony swojej bestsellerowej serii WATCH GT. Premierowe smartwatche HUAWEI WATCH GT 4 są dostępne w dwóch rozmiarach koperty: 41 mm na drobniejsze nadgarstki i 46 mm na te większe, łącznie w aż 7 wersjach wykończenia. Tak szeroki wybór sprawia, że każdy kupujący znajdzie model, który będzie podkreślać styl i osobowość posiadacza. Jednak ponadczasowy, elegancki wygląd wzorowany na klasycznych zegarkach to nie wszystko. Ten smartwatch będzie skutecznie wspierać użytkownika także w troszczeniu się o siebie. W końcu zdrowy styl życia i dbanie o dobrą kondycję jest zawsze w modzie. HUAWEI WATCH GT 4 zawsze dotrzyma też posiadaczowi kroku, ponieważ na jednym ładowaniu może pracować nawet przez 14 dni (wersja 46 mm) lub 7 dni (wersja 41 mm).

fot. Huawei

Seria HUAWEI WATCH GT to jedne z najbardziej popularnych smartwatchy producenta w Polsce. Każda z siedmiu wersji nowego WATCH GT 4 kładzie mocny nacisk na styl, czego odzwierciedleniem jest slogan ”Fashion Forward”. To właśnie skupienie się na tym, co zawsze będzie modne, czyli zarówno na klasycznym wyglądzie, jak i zdrowym stylu życia, wspieranym ukrytą wewnątrz technologią, jest tym, co różni najnowsze zegarki od innych sprzętów na rynku. Smartwatche te łączą wysoką jakość wykonania z licznymi funkcjami skupionymi wokół codziennych potrzeb użytkowników.

Powiew elegancji i szyku

Seria HUAWEI WATCH GT 4 to połączenie piękna na zewnątrz z tym, co wspaniałe i wyjątkowe również wewnątrz. W modelu mniejszym, z 41‑milimetrową kopertą, kluczowa jest elegancja. Smartwatch ten został stworzony, by stać się ozdobą pasującą do noszonej garderoby. Łączy modną i dobrze wyważoną estetykę z biżuteryjnym sznytem. Dyskretny i delikatny wygląd oraz złota ramka dodają tarczy blasku, przyciągając wzrok. Urządzenie waży zaledwie ok. 37 g (bez paska) i mierzy w najcieńszym miejscu jedynie 9,8 mm. Natomiast model z 46-milimetrową kopertą charakteryzuje się odważnym ośmiokątnym bezelem, powszechnie spotykanym w tradycyjnych zegarkach klasy premium. Smartwatch cechuje się grubością 10,9 mm (w najcieńszym miejscu) przy wadze ok. 48 g (bez paska).

fot. Huawei

Nie trzeba przy tym iść na kompromisy, ponieważ koperta każdej wersji urządzenia została wykonana ze stali szlachetnej, sprawiając, że zegarki są odporne i wytrzymałe. Z HUAWEI WATCH GT 4 można korzystać bez obaw w niemal każdych warunkach dzięki poziomowi szczelności IP68 oraz klasie wodoodporności 5 ATM. Każda z wersji jest też delikatna dla skóry i łatwa do czyszczenia. Aby zegarek jeszcze lepiej współgrał z ubraniem i okazją, można spersonalizować jego wygląd, wybierając spośród tysięcy tarcz tę najbardziej odpowiednią w danym momencie.

fot. Huawei

Polacy pokochali ten czas działania i kompatybilność

Przy typowym użytkowaniu i korzystaniu z inteligentnych funkcji HUAWEI WATCH GT 4 w wersji 46 mm pozwala aż na 14 dni pracy, a w wersji 41 mm wytrzyma do 7 dni na jednym ładowaniu. Przez cały ten czas użytkownik będzie mieć do swojej dyspozycji niezbędne funkcje, takie jak: powiadomienia, całodobowe monitorowanie zdrowia, tryby sportowe, czy też odtwarzanie muzyki. W razie potrzeby bezprzewodowe naładowanie ich do pełna trwa ok. 100 minut. HUAWEI WATCH GT 4 zapewnia kompatybilność z różnymi mobilnymi systemami operacyjnymi. Dzięki temu, niezależnie od posiadanego smartfonu, można się cieszyć jego użytecznymi funkcjami.

fot. Huawei

Moda na bycie w formie

HUAWEI WATCH GT 4 wprowadza całkowicie nową funkcję „W formie”, pozwalającą na kontrolowanie deficytu kalorycznego. Wystarczy wprowadzić swoje posiłki, a zegarek, po uwzględnieniu aktywności i treningów, pomoże użytkownikowi zadbać o zdrowy bilans energetyczny.

Ulepszona została funkcja zarządzania cyklem menstruacyjnym, która śledzi fazy cyklu i szacuje datę owulacji nie tylko na podstawie wprowadzanych informacji, lecz także poprzez inteligentną analizę wskaźników fizjologicznych, takich jak tętno podczas snu, temperatura ciała, częstotliwość oddechów.

fot. Huawei

Kolejne usprawnienia obejmują zwiększoną dokładność pomiarów, m.in. w funkcji TruSeen™ 5.5+, a także w monitorowaniu snu. HUAWEI TruSleep™ 3.0 rejestruje nie tylko czas trwania, ale również jakość i kompleksową strukturę snu i drzemek (w tym snu lekkiego, głębokiego, REM i czuwania). Nowością w HUAWEI WATCH GT 4 jest obserwacja oddychania podczas snu, która ma pomóc zidentyfikować objawy bezdechu sennego, by w razie potrzeby podjąć niezbędne działania w celu poprawy snu.

Wszystkie dane zdrowotne, monitorowane i zbierane przez smartwatch, są również dostępne na smartfonie w aplikacji HUAWEI Zdrowie, gdzie przedstawione są w łatwej do zrozumienia formie. Pomaga to skuteczniej wprowadzać dobre nawyki i rozwijać zdrowszy styl życia. Pozwoli też na wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości. Wyniki w razie potrzeby można wydrukować lub udostępnić do profesjonalnej kontroli medycznej.

fot. Huawei

Mentor, przewodnik i profesjonalny asystent treningowy

Czasami jedynym, co powstrzymuje nas przed osiągnięciem celów zdrowotnych, jest brak narzędzi, które zmotywowałyby do systematycznych ćwiczeń. HUAWEI WATCH GT 4 obsługuje ponad 100 trybów sportowych, które pomogą ćwiczyć w bardziej naukowy i efektywny sposób oraz aktywnie zarządzać swoim treningiem. Smartwatch ułatwi też śledzenie aktywności i zwizualizuje postępy.

Bardziej zaawansowani użytkownicy skorzystają z kolei z możliwości ustawienia swojego inteligentnego planu biegowego i dokładnej rejestracji trasy treningu dzięki wbudowanemu dwuzakresowemu, 5‑systemowemu, wysoce precyzyjnemu układowi pozycjonowania GNSS. Ulubione trasy biegowe można zarówno udostępniać, jak i otrzymywać w postaci poleceń od znajomych. Zegarek można też zabrać na basen, na przebieżkę lub na spacer, a także monitorować za jego pomocą aktywność podczas e‑sportu. HUAWEI WATCH GT 4 w wersji 46 mm, za sprawą nowatorskiej konstrukcji, oferuje zwiększoną efektywność śledzenia, mniej czułą na kąt, pod jakim zegarek ustawiony jest względem satelit. W wielu sportach może się to okazać naprawdę przydatne.

fot. Huawei

Obsługa, estetyka i funkcjonalność

HUAWEI WATCH GT 4 o średnicy 46 mm wyposażono w ekran LTPO AMOLED o przekątnej 1,43 cala, a w wersji 41 mm ma on średnicę 1,32 cala. Wysoka rozdzielczość 466 × 466 pikseli przekłada się na wyjątkowo wyraźny obraz (zagęszczenie na poziomie odpowiednio 326 PPI i 352 PPI). Odświeżanie już od 1 Hz pozwala na znaczne oszczędności energii przy stale włączonym ekranie. Natomiast dzięki obrotowej koronce można łatwo przewijać interfejs w górę i w dół, regulować głośność, czy też powiększać i pomniejszać mapy oraz inne elementy.

fot. Huawei

W HUAWEI WATCH GT 4 znacznie udoskonalono wygodę obsługi. Funkcja HUAWEI Assistant-TODAY pomaga smartwatchowi uczyć się i dostosowywać rekomendacje w oparciu o nawyki posiadacza. Mogą to być np. powiadomienia z kalendarza czy plany treningowe. Po wyświetleniu monitu wystarczy przesunąć palcem w prawo na tarczy zegarka, aby uzyskać dostęp do tych funkcji. Zegarek obsługuje też nowe karty widżetów, takie jak np.: pogoda, asystent podróży czy karta ćwiczeń. Każdą kartę można dostosować do własnych potrzeb, wybierając odpowiednie komponenty.

Ceny oraz dostępność

Do wyboru jest aż siedem wersji, w tym trzy z mniejszą i cztery z większą kopertą. Szczegółowy opis poszczególnych wersji oraz ich rekomendowane ceny detaliczne prezentują się następująco:

HUAWEI WATCH GT 4 (41 mm) Elite : koperta w kolorze złotym ze srebrną obwódką, stalowa bransoleta w kolorze srebrnym ze złotymi elementami za 1699 zł ,

: koperta w kolorze złotym ze srebrną obwódką, stalowa bransoleta w kolorze srebrnym ze złotymi elementami za , HUAWEI WATCH GT 4 (41 mm) Elegant : koperta w kolorze złotym ze stalową bransoletą typu milanese w kolorze złotym za 1399 zł ,

: koperta w kolorze złotym ze stalową bransoletą typu milanese w kolorze złotym za , HUAWEI WATCH GT 4 (41 mm) Classic : koperta w kolorze złotym ze skórzanym paskiem w kolorze białym za 1199 zł ,

: koperta w kolorze złotym ze skórzanym paskiem w kolorze białym za , HUAWEI WATCH GT 4 (46 mm) Elite : koperta w kolorze srebrnym ze stalową bransoletą w kolorze srebrnym za 1499 zł ,

: koperta w kolorze srebrnym ze stalową bransoletą w kolorze srebrnym za , HUAWEI WATCH GT 4 (46 mm) Green : koperta w kolorze srebrnym (z zielonymi wstawkami) z kompozytowym paskiem w kolorze zielonym za 1199 zł ,

: koperta w kolorze srebrnym (z zielonymi wstawkami) z kompozytowym paskiem w kolorze zielonym za , HUAWEI WATCH GT 4 (46 mm) Classic : koperta w kolorze srebrnym ze skórzanym paskiem w kolorze brązowym za 1099 zł ,

: koperta w kolorze srebrnym ze skórzanym paskiem w kolorze brązowym za , HUAWEI WATCH GT 4 (46 mm) Active: koperta w kolorze czarnym z fluoroelastomerowym paskiem w kolorze czarnym za 1099 zł.

Huawei Watch GT 4 (41 mm) Elite

W okresie od 14 września do 15 października 2023 r., na huawei.pl oraz u Partnerów Biznesowych, wszystkie wersje HUAWEI WATCH GT 4 są dostępne w specjalnej ofercie premierowej, w ramach której pierwsi nabywcy otrzymają słuchawki HUAWEI FreeBuds SE 2 o wartości 199 zł w prezencie (lub za 1 zł). W przypadku zakupu zegarka w wersji Elite (w obu rozmiarach) w okresie sprzedaży premierowej klienci otrzymają również dodatkowy rok gwarancji w prezencie. Kupując na huawei.pl, klienci będą mogli opcjonalnie nabyć wymienne paski w cenie 69 zł.

Smartwatche HUAWEI WATCH GT 4 będzie można nabyć w oficjalnym sklepie huawei.pl, w strefie marki na Allegro oraz u Partnerów Biznesowych firmy – operatorów sieci Plus, Play, Orange i T‑Mobile oraz w sklepach sieci handlowych: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, X-kom, Komputronik i Neonet.

Specyfikacja