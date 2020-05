Huawei stawia na budżetowe smartfony z linii Y

Zanim firma Huawei wybiła się na wyżyny popularności, jej sprzęty stanowiły ciekawą, tanią alternatywę dla mainstreamowych urządzeń z Androidem. Wraz ze zdobywaniem kolejnych bastionów rynku mobilnego, prestiż tej marki rósł, a wraz z nim – ceny topowych urządzeń. Jednak konflikt pomiędzy rządami Chin i USA doprowadził do zmiany polityki korporacji. Odcięcie nowych urządzeń Huawei od usług Google zmusiło firmę do rozwoju własnego ekosystemu mobilnego Huawei Mobile Services. A jednym z elementów jego promocji jest wypuszczenie na rynek urządzeń niezwykle przystępnych cenowo, które zachęcą klientów do zapoznania się z HMS.

Nowe smartfony z linii Y łączy jedno – dobry stosunek ceny do możliwości. Huawei Y6p i Y5p kosztują odpowiednio 599 zł i 399 zł, a przy tym oferują całkiem przyzwoite podzespoły.

6,3-calowy Huawei Y6p wyposażono w ośmiordzeniowy procesor MediaTek MT6762R, 3 GB RAM, 64 GB na dane oraz pojemną baterię 5000 mAh. Mimo niskiej ceny znajdziemy tu także potrójny układ optyczny z obiektywem głównym (13 MP; f/1,8), szerokokątnym (5 MP; f/2,2) oraz obiektyw 2MP do pomiaru głębi i wykonywania zdjęć w stylu bokeh. Warto zauważyć, że system zasilania wyposażono w układ ładowania zwrotnego, dlatego Y6p może sprawdzić się w roli powerbanku do ładowania innych urządzeń mobilnych.

5,45-calowy Huawei Y5p korzysta z tego samego procesora, ale wsparto go tylko 2 GB pamięci RAM, a do dyspozycji otrzymujemy 32 GB na przechowywanie danych. Budżetowy jest także układ optyczny, gdyż do dyspozycji otrzymamy tylko jeden aparat główny 8MP z przysłoną f/2,0. Wszystko to zasili bateria o pojemności 3020 mAh.

Huawei Y5p

Firma przygotowała kilka promocji, które mają zachęcić mniej wymagających użytkowników do zakupu właśnie tych urządzeń. Do telefonów sprzedawanych w przedsprzedaży od 7 do 24 maja firma dorzuci a złotówkę opaskę sportową – Huawei Band 4 w przypadku zakupu Y6p oraz Huawei Band 3e dla klientów zainteresowanych modelem Y5p.

Oprócz tego posiadacze smartfonów mogą liczyć na kilka bonusów w ramach aplikacji udostępnianych za pośrednictwem Huawei AppGallery. Wszyscy klienci otrzymają bezterminowy, darmowy dostęp do map Polski i nawigacji AutoMapa, 20 zł na pierwsze zakupu w aplikacji Allegro a także 3 miesiące abonamentu na ebooki i audiobooki w Empik Go. Firma zdradziła także, że prowadzi rozmowy z przedstawicielami sektora finansowego i w najbliższych miesiącach możemy spodziewać się debiutu pierwszych oficjalnych aplikacji bankowych udostępnianych za pośrednictwem sklepu Huawei AppGallery. Pierwszą instytucją, która udostępni swoją aplikację mobilną dla użytkowników systemu HMS będzie mBank.

Smartfony Huawei z linii Y nie są żadną rewolucją. To proste, eleganckie smartfony dostępne w przystępnej cenie. Ale dzięki szeregowi bonusów mają szansę przyciągnąć do siebie wielu klientów i przekonać ich do ekosystemu HMS.