Lenovo pracuje nad telefonem dla graczy

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Branża gier mobilnych odgrywa coraz istotniejszą rolę na rynku cyfrowej rozrywki. Według specjalistów z firmy analitycznej Newzoo ten sektor gospodarki do końca 2020 roku zanotuje 12-procentowy wzrost i osiągnie wartość 76,7 mld dol. Nic dziwnego, że producenci smartfonów tak chętnie produkują urządzenia skierowane do graczy. A do tego grona dołączyła właśnie korporacja Lenovo.

Dziennikarze z serwisu XDA Developers twierdzą, że dotarli do wiarygodnego informatora dysponującego materiałami opisującymi gamingowy telefon Lenovo Legion. To pierwszy sprzęt tego typu wyprodukowany przez tę firmę i wszystko wskazuje na to, że świetnie poradzi sobie w gamingowym środowisku.

Sercem urządzenia ma być procesor Qualcomm Snapdragon 865 napędzany baterią o pojemności 5000 mAh, którą naładujemy za pośrednictwem szybkiej, 90-watowej ładowarki. Slogan reklamowy zapewnia, że do jej napełnienia wystarczy zaledwie półgodzinna sesja ładowania. Do dyspozycji otrzymamy także wyświetlacz pracujący w rozdzielczości 2340x1080 pikseli odświeżany z częstotliwością 144 Hz. Szczegóły dotyczące liczby przestrzeni na dane bądź liczby pamięci RAM nie są jeszcze znane, ale dzięki wydajnemu procesorowi sprzęt powinien bez problemu poradzić sobie z odpaleniem mobilnej wersji Fortnite'a.

Wiadomo za to, co mniej więcej zaoferuje układ optyczny. Z pewnością nie będzie to sprzęt skierowany do miłośników fotografii mobilnej. Tylny aparat składa się z dwóch obiektywów – głównego 64 MP oraz szerokokątnego 16 MP, a przedni zrobi 20-megapikselowe zdjęcia. Poprawna, acz mało rewolucyjna konfiguracja, daleko jej do tego, co oferują najnowsze Samsungi, Huaweie czy iPhone’y.

Przeciek nie precyzuje, ile będzie kosztował ten telefon ani kiedy trafi do powszechnej dystrybucji. Pozostaje nam zatem czekać, aż Lenovo zechce oficjalnie zaprezentować nowego członka rodziny Legion.