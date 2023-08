Hulk Hogan wygrał z Marvelem. Jak odzyskał od nich znak towarowy?

fot. materiały prasowe

Reklama

Hulk Hogan to znany były wrestler, który najpierw pojawił się w WWE jako po prostu "Hulk". To działo się w latach 80., gdy w tym samym czasie Marvel Comics publikowało komiksy o tytułowym humanoidalnym stworze. Oczywiście, poza imponującą sylwetką oraz imieniem, oba Hulki nie miały nic ze sobą wspólnego. Wywiązała się prawna bitwa, w której ostatecznie Hogan i WWE (wówczas WWF) zostali zmuszeni do poddania się zachciankom wydawcy. Ostatecznie Hogan nie poddał się, i po latach walki wygrał z Marvelem.

Hulk Hogan o walce z Marvelem

O tej historii Hogan opowiedział podczas wywiadu z Theo Vonem dla The Weekend After.

- Zaraz po tym, jak wystartowałem, otrzymaliśmy telefon od Marvel Comics. "Łamiesz nasze prawa autorskie. Są one racjonalnie podobne. Zamierzamy cię pozwać, postawić przed sądem". Pozwoliliśmy im mieć nazwę, nie licencjonowaliśmy jej. Musiałem zapłacić im tylko jedną dziesiątą z 1% zysków. To trwało od 1985 do 2005 roku. W 2005 byłem wściekły, bo teraz nie mogę już używać Hulka Hogana. Poszedłem do mojego adwokata i powiedziałem: "Nie obchodzi mnie, jaką umowę zawrzesz, ale ją ogarniesz, ponieważ potrzebuję tego imienia". Stało się tak, że dostałem przedłużenie o rok i musiałem zapłacić im 30% wszystkiego, co zarobiłem - z filmów, wrestlingu w telewizji. Jednak, jeśli postanowili sprzedać nazwę, musieli dać mi pierwszą szansę. Zatem nie mogli jej sprzedać ani nic zrobić.

To, co stało się później, to kłótnia Marvel Comics z WWE odnośnie własności intelektualnej, ponieważ firma wrestlingowa nie mogła emitować starych rozgrywek Hogana. Ostatecznie Marvel przegrał i byli im winni 35 milionów dolarów. Zamiast płacenia kary, zaoferowali oddanie znaku towarowego. Ostatecznie Hulk Hogan odkupił ją za 750 tysięcy i do dziś jest właścicielem nazwy, praw, znaków towarowych i licencji.

Uważa się, że Disney jest jedną z firm, która chce zdobyć prawa telewizyjne do programów WWE, takich jak RAW, SmackDown i NXT, więc raczej bitwa prawna Marvela z Hoganem nie wywołała zbyt dużej urazy.