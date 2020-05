Hulk z solowym filmem? Mark Ruffalo ma pomysł na historię

Hulk zmienił się po przeskoku w czasie zaprezentowanym w filmie Avengers: Koniec gry. Bruce Banner oraz wiecznie rozgniewany Hulk w końcu stali się jedną postacią potocznie nazywaną mądrym Hulkiem.

Mark Ruffalo udzielił wywiadu Jimmy'ego Fallonowi w związku z promocją serialu To wiem na pewno. W nim też padł temat Hulka. Zdaniem aktora historia o tym, jak Banner połączył się z Hulkiem w nową postać zasługuje na solowy film i przedstawił szczegóły swojej wizji producentom z Marvel Studios.

Potwierdził też doniesienia o jego niechęci do przyjęcia roli Hulka w Avengers z 2012 roku.

- Downey do mnie zadzwonił. Musiało do niego dojść, że waham się, więc powiedział po prostu: "Ruffalo, dajesz. Zrobimy to!" w stylu Iron Mana. Po tym pomyślałem sobie: no to chyba muszę w tym zagrać.

Marvel Studios w końcu może zrobić solowy film o Hulku, bo według informacji ze stycznia 2020 roku pełne prawa do postaci wróciły do studia. Do tej pory dzielili je z Universalem, który miał prawa do realizacji solowych filmów, a Marvel mógł wykorzystywać Hulka tylko w grupowych historiach.

Żadnych decyzji odnośnie przyszłości Hulka nie podjęto.