Hunter Hunter - zwiastun filmu. Rodzina walczy o przetrwanie w dziczy

materiały prasowe

Hunter Hunter to nowy, przerażający thriller, który rozgrywa się w dziczy. W sieci pojawił się zwiastun produkcji. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Film podąża za rodziną żyjącą w odległej dziczy, zarabiającą na życie jako łowcy futer. Joseph Mersault, jego żona Anne i ich córka Renée myślą, że do okolicy trafił dziki wilk. Zdeterminowany, by złapać drapieżnika na gorącym uczynku, Joseph zostawia swoją rodzinę, aby wyśledzić wilka. Anne i Renée stają się coraz bardziej niespokojne podczas przedłużającej się nieobecności Josepha i walczą o przetrwanie bez niego. Kiedy słyszą dziwny hałas na zewnątrz swojego, Anne ma nadzieję, że to jej mąż, ale zamiast tego znajduje mężczyznę o imieniu Lou, który został ciężko ranny i pozostawiony na śmierć. Przedłużająca się obecność Lou wprowadza paranoję do życia naszych bohaterek, gdy odkrywają, że prawdziwe niebezpieczeństwo wcale nie czeka w dziczy.



W obsadzie znajdują się Devon Sawa, Camille Sullivan, Nick Stahl oraz Summer H. Howell. Za scenariusz i reżyserię filmu odpowiada Shawn Linden.

Hunter Hunter - premiera filmu w wybranych kinach i na VOD 18 grudnia.