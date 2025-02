Henry Cavill mógł wrócić do MCU, ale nie jako Wolverine. Miał się wcielić w przepotężnego złoczyńcę!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel

W 2024 roku fani Marvela doznali niemałego szoku, kiedy w trakcie seansu Deadpool & Wolverine zobaczyli Henry'ego Cavilla w roli jednego z wariantów popularnego Rosomaka. Od tamtego momentu urosły nadzieje na to, że aktor znany z roli Supermana pojawi się jeszcze w Kinowym Uniwersum Marvela. Nowe doniesienia mówią, że mogło do tego dojść, ale Marvel zdecydował się na wstrzymanie prac nad tą produkcją.

Szczegóły o wstrzymanych serialach z MCU

Henry Cavill mógł wrócić do MCU, ale nie jako Wolverine

Chodzi o serial Nova. Deadline informowało, że obecnie Marvel nie ma w planach rozwijania tego projektu, co może ulec zmianie w przyszłości. Daniel Richtman podał też szerszy opis tego, o czym ta produkcja miałaby opowiadać:

Rider miał zostać wyznaczony do odbudowania Korpusu Nova w obliczu zagrożenia ze strony Annihilusa. Rider przewodziłby całej drużynie Nova, włącznie z Samem Alexandrem i kilkoma oryginalnymi postaciami mającymi ponad 20 lat. Ekipa miała oka na takie nazwiska do roli Ridera, jak Austin Butler. Glenn Close i John C. Reilly mieli powrócić do ról ze Strażników Galaktyki.

We wspomnianego potężnego Annihilusa miałby się wcielić właśnie Cavill. Zważywszy na to, jak ten złoczyńca wygląda, byłoby to zrobione prawdopodobnie za sprawą motion capture. O tej wieści poinformował scooper MyTimeToShineH, więc należy brać to z przymrużeniem oka, choć często podawał sprawdzone informacje.

fot. Marvel Comics

