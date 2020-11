Matrix - którym bohaterem jesteś? Wybierz pigułkę w QUIZIE i zmierz się z Wyrocznią

Warner Bros.

Witajcie w prawdziwym świecie. Od ponad 20 lat Matrix nieustannie reaktywuje i rewolucjonizuje popkulturę, podbijając serca i umysły fanów w przeróżnych zakątkach globu. Powiedzieć, że film z 1999 roku i jego kontynuacje przeobraziły nasze postrzeganie rzeczywistości, to właściwie nic nie powiedzieć. Ledwie kilka miesięcy temu amerykański astronom David Kipping wyliczył, że istnieje 50-procentowa szansa na to, iż cała ludzkość funkcjonuje w ramach komputerowej symulacji stworzonej przez wysoko rozwiniętą cywilizację.

Nawet mając na uwadze, że możemy być jedynie królikami doświadczalnymi kosmitów o boskich cechach, którzy bawią się nami tak, jak my tym, co przetrzymujemy w próbówkach, wciąż musimy zachowywać się niczym Neo, Morfeusz i Trinity i nie ustawać w dążeniu do prawdy. Przychodzimy na tym polu z pomocą: mamy dla Was QUIZ pozwalający odpowiedzieć na pytanie, którym bohaterem trylogii Matrix jesteście?

Wybrańcami w typie Neo? Niezłomnymi w walce z opresją Morfeuszem i Trinity? A może bliżej Wam do kreatorów rzeczywistości na modłę Architekta i Wyroczni? Wybierzcie pigułkę i podążajcie za białym królikiem...

Matrix - którym bohaterem jesteś?

