SEGA skasowała strzelankę Hyenas. Będą zwolnienia u twórców gry

fot. SEGA

Reklama

Brytyjski zespół Creative Assembly, znany przede wszystkim z serii Total War, zamierzał wziąć na warsztat coś zupełnie innego. Studio pracowało nad strzelanką zatytułowaną Hyenas, której akcja osadzona była w kosmosie. Czas przeszły jest tu nie bez znaczenia, bo wydawca, firma SEGA, poinformowała o skasowaniu projektu.

Wydawca w komunikacie tłumaczy się wynikami finansowymi. Zasugerowano, że decyzję podjęto na podstawie „niższej niż zakładano rentowności europejskiego oddziału”, a to skłoniło centralę do przejrzenia portfolio projektów. W efekcie kilka z nich trafiło do kosza. Anulowano nie tylko wspomniany powyżej tytuł ale też inne, nieogłoszone jeszcze produkcje.

Skasowanie Hyenas oznacza również zwolnienia. W związku z podjęciem przed wydawcę decyzji o zamknięciu rozwijanego projektu, pracownicy brytyjskiego studia zostali poinformowani, że część z nich może otrzymać wypowiedzenie umowy o pracę.