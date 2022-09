Nie tylko Like a Dragon: Ishin. SEGA zapowiada Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

fot. SEGA

SEGA nie zwalnia tempa. Najpierw zapowiadają kolejną odsłonę serii Yakuza, następnie remake spin-offu tej serii, a teraz ujawnili produkcję z Kazumą Kiryu w roli głównej. Nadchodzi gra Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Tytuł powstaje z myślą o PC oraz konsolach Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 i PlayStation 5.

Podobnie, jak Like a Dragon: Ishin, także i nowa produkcja będzie spin-offem głównego nurtu serii Yakuza. The Man Who Erased His Name skupi się jednak na przedstawieniu losów ikony cyklu, Kazumy Kiryu. Gra przedstawi losy bohatera po fabule gry Yakuza 6. Jej akcja umiejscowiona została równolegle do wydarzeń przedstawionych w tytule Yakuza: Like a Dragon.

Studio Ryu Ga Gotoku ujawniło również rozmiar gry. Będzie to mniejsza produkcja od wymienionych wyżej głównych odsłon cyklu, ale podobnie jak one, będzie oferowała swobodę w eksploracji świata. Tytuł na rynku ma zadebiutować w przyszłym roku w bliżej nieokreślonym terminie.