Hyenas - zwiastun pokazuje nową mapę. Zainteresowani sprawdza ją podczas testów alfa

Hyenas, nadchodząca sieciowa strzelanka w klimatach science-fiction doczekała się nowego zwiastuna. Krótki materiał wideo przedstawia mapę o nazwie "We Took Manhattan". Ma ona oferować mniejsze przestrzenie od poprzedniej lokacji dostępnej w ramach testów alpha, co oczywiście wymusi na graczach zupełnie inne podejście do zabawy.

Istotną rolę na nowej mapie odegra Statua Wolności. W Hyenas znajduje się ona w Liberty Hall, czymś na kształt jaskini, która pełni funkcję głównej arterii komunikacyjnej grabistatku. Oprócz tego na obrzeżach mapy znaleźć będzie można cztery duże moduły transportowe, w których gracze wykorzystają swoje umiejętności zero G, a także skorzystają z układów zapewniających różne możliwości walki czy formy osłony.

Hyenas - zwiastun mapy "We Took Manhattan"

Zainteresowani będą mogli sprawdzić nową mapę podczas najbliższych testów alfa, które odbędą się na PC (Steam) już w dniach 20-23 stycznia.

