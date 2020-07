The Last of Us: Part II zachwyca nie tylko w ruchu. Te grafiki koncepcyjne są na to dowodem

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

SIE

The Last of Us: Part II wzbudza sporo dyskusji w sieci. Nie wszystkim do gustu przypadły pewne rozwiązania fabularne, nie brak też głosów, że i rozgrywka nie zmieniła się za bardzo przez ostatnich 7 lat. Zdecydowana większość graczy jest jednak zgodna, że jest to jedna z najpiękniejszych gier w historii, a ilość szczegółów potrafi niejednokrotnie zachwycić. Teraz pojawiła się świetna okazja do tego, by zapoznać się z tymi wszystkimi detalami z bliska i bez obawy o to, że staniemy się karmą dla klikaczy. W sieci pojawiło się bowiem mnóstwo szkiców i grafik koncepcyjnych, które pokazują, jak wiele pracy włożono w stworzenie tego tytułu.

Na materiałach graficznych widać m.in. szkice, trójwymiarowe modele oraz wybrane lokacje. Poniżej znajdziecie jedynie część z udostępnionych grafik. Więcej, bo ponad 200, możecie zobaczyć na stronie Artstation. Pamiętajcie jednak, że można natrafić tutaj na pewne spojlery.

The Last of Us: Part II - grafiki i szkice koncepcyjne

The Last of Us: Part II dostępne jest wyłącznie na konsoli PlayStation 4.