Hyper Scape z datą premiery. Gra trafi też na PS4 i Xbox One

Ubisoft

Hyper Scape oficjalnie ujawniono w lipcu tego roku, a niedługo później wystartowała otwarta beta. Teraz zaś poinformowano, że wkrótce czeka nas koniec testów i pełnoprawna premiera. Ta ma mieć miejsce już 11 sierpnia – nie tylko na PC, ale też i konsolach PlayStation 4 i Xbox One.

Tego samego dnia rozpocznie się też pierwszy sezon rozgrywek zatytułowany The First Principle. Gracze otrzymają dostęp do nowego, ograniczonego czasowo trybu gry, a także kolejnej broni, hacków i funkcji Crowncast, które pozwalają widzom z Twitcha wpływać na pewne elementy rozgrywki. Sezon ten doczekał się zwiastuna, który możecie zobaczyć poniżej.

Ubisoft zamierza też nagrodzić uczestników bety. Otrzymają oni pakiet zawierający 600 sztuk Bitcrowns – wirtualnej waluty używanej do zakupów w grze. Środki te będzie można pozyskać za zalogowanie się do gry lub uczestniczenie w streamach z udziałem Crowncast do 2 sierpnia.