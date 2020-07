Cyberpunk 2077 z wersją beta? CD Projekt odpowiada

CD Projekt

W ostatnich dniach w sieci pojawiło się sporo wpisów od graczy, którzy na swoje skrzynki mailowe otrzymywali rzekome zaproszenia do zamkniętych beta testów gry Cyberpunk 2077. O sprawie zrobiło się na tyle głośno, że twórcy tej produkcji, studio CD Projekt RED, postanowili zareagować i wyjaśnić zamieszanie. Na Twitterze dali jasno do zrozumienia, że nie mają nic wspólnego z tego typu wiadomościami. O co więc może chodzić? Najprawdopodobniej mamy tu do czynienia z jakąś próbą oszustwa ze strony osób, które chcą w tym celu wykorzystać popularną markę.

Jeśli ostatnio otrzymaliście wiadomość email z zaproszeniem do bety Cyberpunka 2077, to nie my jesteśmy jego autorami. Niestety w ostatnich tygodnia było takich maili więcej. Jeśli byśmy coś do Was wysyłali, to zawsze z oficjalnego adresu @cdprojektred.com. Tak samo jeśli chodzi o wiadomości do twórców. Zawsze kontaktujemy się poprzez oficjalną domenę. Jeśli jakaś firma skontaktowała się z Wami i twierdzi, że jest naszym partnerem (na przykład agencja), to nie jest to prawda - napisali twórcy gry.

CD Projekt RED oznajmiło także, że nie planuje bety nadchodzącego tytułu, na który czekają miliony graczy.

Cyberpunk 2077 swoją premierę będzie mieć 19 listopada na PC, PS4 i Xbox One.