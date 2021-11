Hyperion jednak jako film sci-fi. Bradley Cooper szykuje widowisko

fot. materiały prasowe

Hyperion jest w planach Bradleya Coopera od lat. Swego czasu ogłoszono, że powstanie serialowa adaptacja dla amerykańskiej telewizji Syfy. To już nieaktualne. Jak donosi Deadline, Bradley Cooper stworzył nowe studio produkcyjne, poprzez które będzie produkować kinową superprodukcję opartą na Hyperionie. Dodano też, że przechodzi ona do Warner Bros., który odpowiadać będzie za jej finansowanie. Razem z panami producentem będzie nagrodzony Oscarem Graham King, znany choćby z filmu Infiltracja Martina Scorsese.

Tom Spezialy, zdobywca Emmy za serial Watchmen, ma napisać scenariusz filmu. Poszukiwanie reżysera trwa. Według dziennikarzy zmiana jest podyktowana tym, że twórcy chcą nadać adaptacji więcej głębi i wielkiej skali, której ta historia wymaga.

Historia cyklu Hyperion rozgrywa się 700 lat po śmierci dobrze znanej, starej Ziemi., więc ludzkość zostaje umieszczona na odległych od siebie innych planetach. Cała galaktyka zaraz będzie w stanie wojny. Siedmiu nieznajomych wyrusza na planetę Hyperion, aby dotrzeć do mitycznych grobowców i znaleźć istotę, która budzi grozę. Jest możliwość, że ona będzie znać metodę na to, jak zapobiec zagładzie ludzkości.

Bradley Cooper jest wielkim fanem Hyperiona. Pracował nad tym, by doprowadzić do adaptacji aż od 2011 roku. Nawet mówił, że jest gotów zrezygnować z aktorstwa, aby wyreżyserować potencjalny film. Nie wiadomo, czy obecnie również rozważa reżyserię. Po sukcesie Narodzin gwiazdy, wszyscy są już pewni, że ma on dobre reżyserskie umiejętności. Jako że serial ogłoszono w 2015 roku, Cooper nadal pracował wytrwale nad tym aż do 2021 roku. W końcu może uda się zrealizować Hyperiona.