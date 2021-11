Moon Knight - kim jest złoczyńca? Doskonale go znacie. Czy pojawi się Blade?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel

Nowe informacje o Moon Knight pochodzą z kanału Marvela na reddicie. Moderatorzy najpierw spędzają miesiące na weryfikacji źródła informacji, które do nich przychodzą i dopiero wówczas decydują się je opublikować. Dzięki temu nie raz w tym miejscu pojawiały się rzeczy później potwierdzane. Nowinki o Moon Knight to jednak nadal plotka, więc do potwierdzenia traktujemy ją z dystansem.

Przede wszystkim ich źródła wyjawia, że to właśnie w Moon Knight zadebiutuje Mahershala Ali w roli Blade'a, łowcy wampirów. Jego solowy film przyjdzie dopiero za kilka lat, a wiemy, że trwają nad nim prace. Nie jest to też zaskoczenie, że Marvel Studios chce wcześniej wykorzystać popularną postać i należycie ją wprowadzić do uniwersum.

Obecność Blade'a może być związana z rewelacjami źródła na temat czarnego charakteru, którym ma być... Drakula. Legendarny wampir w wersji Marvela prawdopodobnie jest grany przez Ethana Hawke'a, bo wiemy, że on ma wcielać się w złoczyńcę w serialu.

Moon Knight - premiera serialu MCU w Disney+ w 2022 roku.