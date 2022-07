Thor: miłość i grom - bardzo duży spadek frekwencji w box office. Jeden z największych w MCU

fot. IMDb.com

Thor: miłość i grom zanotował w drugim weekendzie wyświetlania w Ameryce Północnej aż 68% spadek frekwencji w porównaniu do premierowego weekendu. To dało 46 mln dolarów. Jest to jeden z największych spadków w historii MCU obok takich filmów jak Czarna wdowa (68%) oraz Doktor Strange w multiwersum obłędu (67%). Według ekspertów mieszane opinie widzów i krytyków mają na to wpływ. Do tej pory na tym rynku zebrano 233,2 mln dolarów.

Na świecie Thor zanotował 59% spadku frekwencji. Nie jest to najlepszy wynik i w porównaniu jest to większy spadek niż Doktora Strange'a 2, który w drugim weekendzie miał 56%. Pomimo tego udało się zebrać 60,1 mln dolarów z 47 krajów, Do tej pory zebrano 498 mln dolarów. Sumując, na koncie 712,9 mln dolarów przy 250 mln dolarów budżetu.

Minionki: Wejście gru hitem

Minionki nadal cieszą się popularnością. Tym razem w Ameryce Północnej zebrano 26 mln dolarów (razem ma 262,5 mln dolarów. Na świecie ma już 270,1 mln dolarów, więc wpływy idą łeb w łeb z tymi z Ameryki. Sumując na koncie znakomite 532,7 mln dolarów przy budżecie 85 mln dolarów.

Podium zamyka nowość w postaci Gdzie śpiewają raki, która zbiera 17 mln dolarów w Ameryce Północnej. Wyniki ze świata nie są znane. Budżet to 25 mln dolarów.

Według analityków dużym problemem dla walczącego o widza Thora jest film Top Gun: Maverick, który wciąż zachwyca, nie zwalniając tempa. Tym razem w Ameryce Północnej zebrano 12 mln dolarów (razem 617,96 mln dolarów). Spadek frekwencji to zaledwie 23%. Na świecie zbiera 19,2 mln dolarów z 65 krajów (spadek frekwencji to tylko 22%). Do tej pory zebrał 619,4 mln dolarów. Sumując, na koncie 1 mld 247,4 mln dolarów przy budżecie 170 mln dolarów.

Paws of Fury nie będzie hitem. Animacja w Ameryce Północnej podczas premierowego weekendu zebrała tylko 6,2 mln dolarów przy budżecie 45 mln dolarów.

Jurassic World: Dominion udowadnia, że marka o dinozaurach nadal jest niewiarygodnie silna. Po tym weekendzie film ma globalnie już 900,2 mln dolarów. To oznacza, że to trzeci najbardziej dochodowy film 2022 roku. Co więcej, jest to też najbardziej dochodowy hollywoodzki film w Chinach, w których zebrał 150 mln dolarów. To pokazuje, że rynek chiński nadal może przynieść duże pieniądze. Budżet to 185 mln dolarów.