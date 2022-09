I, the Inquisitor - ujawniono datę premiery gry na podstawie powieści Jacka Piekary. Zobaczcie też nowy zwiastun

fot. The Dust

I, the Inquisitor to nadchodząca gra przygodowa na podstawie Cyklu Inkwizytorskiego autorstwa Jacka Piekary. Twórcy ze studia The Dust oraz wydawca, Kalypso Media, udostępnili w sieci nowy zwiastun tej produkcji, a także ujawnili jej przybliżoną datę premiery.

Przygodowa gra akcji w klimatach dark fantasy, w której gracze wcielą się w tytułowego inkwizytora, Mordimera Madderdina, trafi na rynek dopiero w 4. kwartale 2023 roku. I chociaż z dotychczasowych materiałów promocyjnych nie wynika, by tytuł ten zachwycał oprawą na miarę nowej generacji konsol, to pojawi się on wyłącznie na PC, PlayStation 5 i Xboksie Series S/X, kompletnie pomijając PS4 i XONE. Niewykluczone jednak, że deweloperzy wykorzystają pozostały do debiutu czas na to, by dopracować warstwę wizualną swojego dzieła.

I, the Inquisitor - zwiastun z datą premiery