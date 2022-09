Gwiezdne Wojny z nowymi grami co pół roku? Tego ma chcieć Disney

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. EA

Tom Henderson podzielił się ciekawymi informacjami, jakie miał pozyskać z anonimowego, niesprecyzowanego źródła. Zdradził on, że Disney chciałby, by każdego roku na rynek trafiały dwie gry w uniwersum Gwiezdnych Wojen: jedna większa, wysokobudżetowa (segment AAA) i jedna mniejsza (może chodzić tu na przykład o gry mobilne lub mniejsze projekty, takie jak Star Wars: Squadrons). Dziennikarz dodał również, że słyszał zakulisowe plotki o grze na podstawie Mandalorianina, ale najprawdopodobniej to jedynie spekulacje, jakie powstały po sukcesie serialu.

Warto przypomnieć, że na ten moment wiemy już aż o ośmiu nadchodzących produkcjach na podstawie Star Wars. Są to Star Wars: Hunters, Star Wars Jedi: Ocalały, Knights of the Old Republic Remake, Star Wars: Eclipse oraz niezatytułowane jeszcze projekty od Respawn Entertainment (strategia i FPS) oraz Skydance Media i Ubisoftu. Na większość z nich przyjdzie nam jednak jeszcze sporo poczekać.

Gwiezdne Wojny - najlepsze gry według ocen na Metacritic

Zobaczcie też poniższe zestawienie, w którym zawarte zostały najlepsze gry Star Wars według średniej ocen zebranych w serwisie Metacritic.

35. Star Wars: The Force Unleashed – średnia ocen: 73/100