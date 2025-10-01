Reżyser chciał nakręcić film o Trumpie. Opisuje, jakie przeszkody napotkał
Armando Iannucci chciał nakręcić film o Donaldzie Trumpie, jednak z jego słów wynika, że taki projekt jest obecnie niemal niemożliwy do wykonania.
Armando Iannucci to satyryk i komik, a jednocześnie reżyser i scenarzysta. Ma na koncie między innymi takie produkcje jak Figurantka czy Śmierć Stalina. Jak donosi Deadline, twórca podczas przemówienia w Liverpoolu przyznał, że chciał stworzyć film o Donaldzie Trumpie. Twierdzi jednak, że napotkał wiele przeszkód, próbując zrealizować ten pomysł. Jego zdaniem teraz jest trudniej niż kiedykolwiek zdobyć fundusze na nakręcenie satyry politycznej, ponieważ sponsorzy i nabywcy boją się potencjalnych „reperkusji politycznych”.
Armando Iannucci powiedział, że powracające groźby na temat ceł również nie pomagają i nabywcy są wyjątkowo ostrożni. W związku z aktualną sytuacją w USA, wolą poczekać z jakimikolwiek decyzjami, by przekonać się, jakie będą kolejne kroki Donalda Trumpa.
Źródło: World of Reel
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
30
wrz
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
30
wrz
Earthquake: Joke Telling Business
01
paź
Nieczysta gra
03
paź
Skarbek
03
paź
Skomplikowani
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1989, kończy 36 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1981, kończy 44 lat
ur. 1962, kończy 63 lat
ur. 1986, kończy 39 lat