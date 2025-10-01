Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Reżyser chciał nakręcić film o Trumpie. Opisuje, jakie przeszkody napotkał

Armando Iannucci chciał nakręcić film o Donaldzie Trumpie, jednak z jego słów wynika, że taki projekt jest obecnie niemal niemożliwy do wykonania.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  donald trump 
armando iannucci
armando iannuci Zrzut ekranu z odcinka The Late Show with Stephen Colbert. Link: https://www.youtube.com/watch?v=v3iQWBksMGM
Reklama

Armando Iannucci to satyryk i komik, a jednocześnie reżyser i scenarzysta. Ma na koncie między innymi takie produkcje jak Figurantka czy Śmierć Stalina. Jak donosi Deadline, twórca podczas przemówienia w Liverpoolu przyznał, że chciał stworzyć film o Donaldzie Trumpie. Twierdzi jednak, że napotkał wiele przeszkód, próbując zrealizować ten pomysł. Jego zdaniem teraz jest trudniej niż kiedykolwiek zdobyć fundusze na nakręcenie satyry politycznej, ponieważ sponsorzy i nabywcy boją się potencjalnych „reperkusji politycznych”.

Słyszałem mnóstwo: „Obawiam się, że w tej chwili nie dostaniesz na to pieniędzy”. Pytałem więc, dlaczego nie? Odpowiadali: „No wiesz, jeśli jesteś gotowy na to, co stanie się potem...” - opisywał Armando Iannucci. Wspomniał też o ostrzeżeniach, które otrzymał od amerykańskich dziennikarzy w związku z publiczną krytyką Donalda Trumpa: „Jeśli jesteś na liście, twoje życie stanie się koszmarem. Urząd skarbowy się odzewie; lepiej znajdź sobie prawnika, bo następne cztery lata spędzisz przytłoczony problemami prawnymi, którymi będziesz musiał się zająć”.

Armando Iannucci powiedział, że powracające groźby na temat ceł również nie pomagają i nabywcy są wyjątkowo ostrożni. W związku z aktualną sytuacją w USA, wolą poczekać z jakimikolwiek decyzjami, by przekonać się, jakie będą kolejne kroki Donalda Trumpa.

Źródło: World of Reel

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  donald trump 
armando iannucci
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Spider-Man: Całkiem nowy dzień
-
Plotka

W Spider-Manie 4 ma pojawić się uwielbiana postać. Na to spotkanie czekaliśmy latami

2 Obcy: Ziemia
-
Spoilery

Wielkie podsumowanie serialu Obcy: Ziemia. Najstraszniejsze potwory i najlepsze odcinki

3 Masters of the Universe
-

He-Man kontra kaskaderzy. Nowe wideo z planu kinowego filmu

4 W 1. sezonie Billy Russo czyta książkę Portret Doriana Graya; w rzeczywistości Ben Barnes zagrał Doriana Graya w filmie z 2009 roku
-

Fani od lat obsadzają go jako swojego Syriusza Blacka. Aktor jest na tak

5 Avengers: Doomsday
-
Plotka

Reżyserzy Avengers: Doomsday pokazali tajemnicze zdjęcie. Możliwe wyjaśnienie i kultowa postać w filmie

6 Painkiller
-

Tak wygląda kooperacja w nowym Painkillerze. Zobaczcie zwiastun z rozgrywką w trybie co-op

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e189

Moda na sukces

s27e01

Wielkie projekty

s04e03

s28e04

The Voice

s09e01

Miłość jest ślepa

s05e02

Kulawe konie

s02e05

Pokolenie V

s38e185

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

30

wrz

Gra

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Earthquake: Joke Telling Business

30

wrz

Film

Earthquake: Joke Telling Business
Nieczysta gra

01

paź

Film

Nieczysta gra
Skarbek

03

paź

Film

Skarbek
Skomplikowani

03

paź

Film

Skomplikowani
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Brie Larson
Brie Larson

ur. 1989, kończy 36 lat

Zach Galifianakis
Zach Galifianakis

ur. 1969, kończy 56 lat

Rupert Friend
Rupert Friend

ur. 1981, kończy 44 lat

Esai Morales
Esai Morales

ur. 1962, kończy 63 lat

Jurnee Smollett-Bell
Jurnee Smollett-Bell

ur. 1986, kończy 39 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 714-718. Co się wydarzy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV