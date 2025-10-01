Reżyser chciał nakręcić film o Trumpie. Opisuje, jakie przeszkody napotkał

Zrzut ekranu z odcinka The Late Show with Stephen Colbert. Link: https://www.youtube.com/watch?v=v3iQWBksMGM

Armando Iannucci to satyryk i komik, a jednocześnie reżyser i scenarzysta. Ma na koncie między innymi takie produkcje jak Figurantka czy Śmierć Stalina. Jak donosi Deadline, twórca podczas przemówienia w Liverpoolu przyznał, że chciał stworzyć film o Donaldzie Trumpie. Twierdzi jednak, że napotkał wiele przeszkód, próbując zrealizować ten pomysł. Jego zdaniem teraz jest trudniej niż kiedykolwiek zdobyć fundusze na nakręcenie satyry politycznej, ponieważ sponsorzy i nabywcy boją się potencjalnych „reperkusji politycznych”.

Słyszałem mnóstwo: „Obawiam się, że w tej chwili nie dostaniesz na to pieniędzy”. Pytałem więc, dlaczego nie? Odpowiadali: „No wiesz, jeśli jesteś gotowy na to, co stanie się potem...” - opisywał Armando Iannucci. Wspomniał też o ostrzeżeniach, które otrzymał od amerykańskich dziennikarzy w związku z publiczną krytyką Donalda Trumpa: „Jeśli jesteś na liście, twoje życie stanie się koszmarem. Urząd skarbowy się odzewie; lepiej znajdź sobie prawnika, bo następne cztery lata spędzisz przytłoczony problemami prawnymi, którymi będziesz musiał się zająć”.

Armando Iannucci powiedział, że powracające groźby na temat ceł również nie pomagają i nabywcy są wyjątkowo ostrożni. W związku z aktualną sytuacją w USA, wolą poczekać z jakimikolwiek decyzjami, by przekonać się, jakie będą kolejne kroki Donalda Trumpa.