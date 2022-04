Idris Elba wystąpi w grze. Aktor zapowiedział to w jednym z wywiadów

fot. materiały prasowe

Idris Elba udzielił wywiadu jednemu z redaktorów serwisu IGN. W jego trakcie został on zapytany o to, czy nie chciałby kiedyś podłożyć głosu lub użyczyć swojego ciała w grze. Odpowiedź popularnego aktora była zaskakująca, bo ten zapowiedział, że "już wkrótce zobaczymy coś takiego".

Internauci zaczęli spekulować, gdzie będziemy mogli zobaczyć lub usłyszeć tego popularnego aktora. Niektórzy podejrzewają, że ma on na myśli odświeżone Call of Duty: Modern Warfare 3, które według niektórych plotek ma pojawić się na rynku w tym roku - warto przypomnieć, że w oryginalnej wersji tej gry wystąpił on jako Truck. Inni uważają, że powtórzy on rolę Knucklesa w Sonic Frontiers.

https://twitter.com/ign/status/1512186054807236617

Sonic. Szybki jak błyskawica 2, czyli film, w którym usłyszymy Idrisa Elbę jako Knucklesa, zadebiutuje w polskich kinach już 22 kwietnia tego roku.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.