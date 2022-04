LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów - w grze znalazł się mem znienawidzony przez Marka Hamilla

fot. WBIE

LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów to naprawdę ambitna i obszerna produkcja, bo twórcy postanowili umieścić w niej wydarzenia z całej filmowej sagi, czyli aż dziewięciu filmów. Co ciekawe, zdecydowano się również na to, by umieścić w grze mem, który krąży po internecie od lat i swego czasu został skomentowany przez samego Marka Hamilla. Chodzi konkretnie o scenę, w której Luke Skywalker trzyma w ręku wyłączony miecz świetlny i patrzy prosto w miejsce, z którego po włączeniu wyłania się zabójcze ostrze.

Wspomniana scena nigdy nie pojawiła się w filmie. Uchwycono ją na jednym ze zdjęć z planu Nowej Nadziei i funkcjonuje ona jako mem, który "za każdym razem wywołuje zażenowanie" u Marka Hamilla.

https://twitter.com/MarkHamill/status/1369014171304529921

LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów dostępne jest na PC oraz konsolach PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch.

