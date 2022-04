Max Payne - powstanie remake dwóch pierwszych gier z serii! Są pierwsze szczegóły

fot. materiały prasowe

Studio Remedy Entertainment, twórcy marki Max Payne, zapowiedzieli, że zajmą się przygotowaniem remake'ów dwóch odsłon tej serii. Mowa konkretnie o pierwszej części i jej kontynuacji z podtytułem The Fall of Max Payne. Odświeżone wersje gier zostaną przygotowane we współpracy z Rockstar Games. Warto przypomnieć, że obie firmy pracowały razem już wcześniej nad oryginalnymi wersjami serii o nowojorskim policjancie.

Umowa zakłada, że Remedy stworzy gry na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series S/X przy wykorzystaniu swojego autorskiego silnika Northlight, który wcześniej wykorzystany był w grze Control. Rockstar Gaems zajmie się zaś sfinansowaniem wszystkich kosztów związanych z produkcją, marketingiem i dystrybucją.

Byliśmy podekscytowani gdy nasi wieloletni przyjaciele z Remedy opowiedzieli nam o remake'u gier Max Payne. Jesteśmy wielkimi fanami prac Remedy z ostatnich lat i nie możemy doczekać się, aż zagramy w nowe wersje - mówi Sam Houser, założyciel Rockstar Games.

Max Payne zawsze miał specjalne miejsce w sercach wszystkich z Remedy i wiemy, że miliony fanów na świecie czują się podobnie. Jesteśmy niezmiernie podekscytowani pracą z Rockstar Games nad przywróceniem historii, akcji i atmosfery oryginalnych gier Max Payne - dodaje Tero Virtala, prezes Remedy.

Niestety wszystko wskazuje na to, że na remake Max Payne 1&2 przyjdzie nam długo poczekać. Projekt obecnie znajduje się w fazie koncepcyjnej i nie podano nawet przybliżonego terminu premiery.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.