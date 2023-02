Idris Elba nie chce się postrzegać jako czarny aktor. Czuje się zaszufladkowany

fot. Netflix

Idris Elba to jeden z najbardziej rozpoznawalnych czarnoskórych aktorów w przemyśle filmowym. Wystąpił w ponad 100 produkcjach, w tym w MCU, gdzie wcielał się w Heimdalla. Największą popularność zyskał dzięki rolom w serialach Prawo ulicy i Luther. Często też dubbinguje postacie z animacji i gier. Ponadto został odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego (OBE) w 2016 roku.

W wywiadzie dla Esquire UK Elba powiedział, że przestał określać się jako "czarny aktor". Uznał, że ten opis go zaszufladkował, więc postanowił coś z tym zrobić.

Musimy się rozwijać. Musimy. Nasza skóra nie jest niczym więcej - to tylko skóra.

Dodał, że może być pierwszą (czarnoskórą) osobą, robiącą taką rzecz. Podkreślił również:

Dobrze jest odejść od tego, co jest częścią mojej spuścizny. Aby inni ludzie, czarne dzieci, ale także białe dzieci, dorastające w takich samych warunkach jak ja, mogły zobaczyć, że był dzieciak, który przyjechał z Canning Town i skończył robiąc to, co ja. To jest do osiągnięcia.

Canning Town to dzielnica Londynu położona na obszarze dawnych doków nad Tamizą. Kojarzona jest z biedą, niskim poziomem edukacji i kłopotami zdrowotnymi mieszkańców.

Elbę niedługo zobaczymy w filmie Luther: Zmrok, w którym ponownie wcieli się w tytułowego bohatera. Premiera 10 marca 2023 roku na Netflix.

