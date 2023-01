Luther: The Fallen Sun - oto Andy Serkis jako główny złoczyńca filmu. Zobacz zdjęcie

fot. Warner Bros.

Luther: The Fallen Sun to nadchodzący film, który stanowi kontynuację kultowego serialu kryminalnego. Głównym przeciwnikiem Luthera w filmie będzie David Robey. To milioner, który w swoich działaniach wykorzystuje lęki ludzi przed byciem szpiegowaniem za pomocą nowych technologii oraz potencjał dark webu. Wykorzystuje technologię, aby odkrywać tajemnice i manipulować za ich pomocą innymi osobami.

To postać, której losy już raz przecięły się z Lutherem, ale został przez niego zignorowany. Do sieci trafiło pierwsze, oficjalne zdjęcie przedstawiające antagonistę oraz drugie ukazujące głównego bohatera. Możecie zobaczyć je na początku poniższej galerii.

Luther: The Fallen Sun - zdjęcia

Luther: The Fallen Sun - Andy Serkis

W obsadzie produkcji oprócz wspomnianego Serkisa znajdują się Idris Elba jako Luther, Cynthia Erivo, Dermot Crowley, Jess Liaudin oraz Lauryn Ajufo.

Luther: The Fallen Sun - premiera filmu na platformie Netflix w marcu 2023 roku.