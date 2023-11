Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży - prognozy box office. Będzie sukces?

Fot. Materiały prasowe

Jak donosi Deadline, opierając się na swoich informacjach oraz eksperckości, film Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży ma dość interesujące szacunki box office na weekend otwarcia. Okazuje się, że będzie sukces finansowy!

Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży - box office

Podczas weekendu otwarcia film ma zebrać w USA minimum 50 mln dolarów, na świecie również 50 mln dolarów. Z uwagi na budżet zaledwie 100 mln dolarów globalny start na poziomie 100 mln dolarów to jak najbardziej bardzo dobra wiadomość dla tej produkcji.

Według Deadline jest duża szansa na to, że ostateczny wynik będzie jedynie większy. To za sprawą nie tylko końca strajku aktorów, ale też faktu, że kilka dni wcześniej dostali od Gildii Aktorów pozwolenie na promocję widowiska. To ma zadziałać na korzyść filmu Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży.

Obok tego zadebiutują w Ameryce Północnej takie filmy jak Trolle 3, Święto dziękczynienia oraz Pierwszy gol. Nie stanowią one żadnego zagrożenia dla dominacji Igrzysk śmierć. Animacja zanotuje maksimum 20 mln dolarów, horror osiągnie 12-15 mln dolarów, a Pierwszy gol zapowiada się na klapę Taikiego Waititiego, bo otwarcie ma nie przekroczyć nawet 9 mln dolarów.