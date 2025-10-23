Oto współczesne ikony horroru. Tych złoczyńców z XXI wieku kochamy się bać!
W Halloween często wraca się do klasyków sprzed lat, które nadal nie pozwalają nam spać po nocach, ale dziś prezentujemy Wam listę tych złoczyńców, którzy na ekranie debiutowali w XXI wieku. Oto najstraszniejsi z nich!
Październik to miesiąc horrorów, które przyprawiają nas o gęsią skórkę i sprawiają, że trudniej jest zasnąć w nocy, gdy ubrania pozostawione na krześle przed biurkiem przypominają bardziej zamaskowanego mordercę niż to, czym naprawdę są. Nostalgia to bardzo silna emocja, która oddziałuje na każdego, a która jest często wykorzystywana przez studia filmowe z Hollywood. Nie bez powodu wiele klasycznych marek zostało odświeżonych w ostatnich latach, a przykładów nie trzeba szukać daleko - Krzyk, Halloween czy Koszmar minionego lata. Z pewnej przyczyny darzymy sentymentem "straszaki", które nawiedzały nas od wielu dekad, teraz powracając w nowej odsłonie.
Twórca najlepszego serialu w historii wraca do telewizji po 18 latach. Opowie o eksperymentach CIA
Dziś jednak przedstawiamy Wam listę współczesnych złoczyńców z horrorów, którzy w XXI wieku zaleźli nam za skórę i wtargnęli do koszmarów sennych. Na liście znalazły się produkcje docenione przez krytyków i zarabiające duże pieniądze, co pozwalało na kontynuowanie franczyz w kolejnych odsłonach, ale i mniej popularne, ale nadal warte obejrzenia.
Tych złoczyńców z XXI wieku kochamy się bać! [TOP 15]
Zestawienie zostało przygotowane przez portal Collider. Oto piętnaście postaci ze współczesnych horrorów, których kochamy się bać!
Źródło: collider.com
