Oto współczesne ikony horroru. Tych złoczyńców z XXI wieku kochamy się bać!

Październik to miesiąc horrorów, które przyprawiają nas o gęsią skórkę i sprawiają, że trudniej jest zasnąć w nocy, gdy ubrania pozostawione na krześle przed biurkiem przypominają bardziej zamaskowanego mordercę niż to, czym naprawdę są. Nostalgia to bardzo silna emocja, która oddziałuje na każdego, a która jest często wykorzystywana przez studia filmowe z Hollywood. Nie bez powodu wiele klasycznych marek zostało odświeżonych w ostatnich latach, a przykładów nie trzeba szukać daleko - Krzyk, Halloween czy Koszmar minionego lata. Z pewnej przyczyny darzymy sentymentem "straszaki", które nawiedzały nas od wielu dekad, teraz powracając w nowej odsłonie.

Dziś jednak przedstawiamy Wam listę współczesnych złoczyńców z horrorów, którzy w XXI wieku zaleźli nam za skórę i wtargnęli do koszmarów sennych. Na liście znalazły się produkcje docenione przez krytyków i zarabiające duże pieniądze, co pozwalało na kontynuowanie franczyz w kolejnych odsłonach, ale i mniej popularne, ale nadal warte obejrzenia.

Tych złoczyńców z XXI wieku kochamy się bać! [TOP 15]

