Toy Story 5 - zwiastun animacji. Zabawki kontra sztuczna inteligencja
Disney i Pixar opublikowali pierwszy zwiastun oczekiwanego filmu animowanego Toy Story 5. Materiał potwierdza wcześniejsze przecieki fabularne i zapowiada coś innego niż dotychczas, ale potencjalnie bardzo ważnego tematycznie dla wielu widzów.
Zwiastun Toy Story 5 zadebiutował w sieci dokładnie 30 lat po premierze pierwszej części, która pojawiła się na ekranach kin w listopadzie 1995 roku. Zapowiedź potwierdza, że czarnym charakterem historii jest sztuczna inteligencja z elektronicznego tabletu, który pojawia się w domu bohaterów. Materiał pokazuje jej przybycie do domu zabawek, czemu towarzyszy ich przerażenie.
Szczegóły fabuły nie są znane, ale teaser zapowiada konflikt tradycyjnych zabawek z AI, więc zdecydowanie wybrano temat na czasie, który często pojawia się w dyskusjach. Twórcy potwierdzili w dniu premiery zwiastuna, że relacja zabawek ze światem współczesnej technologii będzie częścią fabuły.
Toy Story 5 - zwiastun z polskim dubbingiem
Do obsady oryginalnego dubbingu dołączyli Conan O’Brien jako Smarty Pants (zabawka ucząca dziecko korzystania z toalety) oraz Greta Lee w roli tabletu.
Toy Story 5 - zwiastun w oryginale
Andrew Stanton wyreżyserował film wspólnie z Kenną Harris. Nie jest to pierwsze Toy Story w karierze Stantona – był autorem scenariusza pierwszej części, a w Pixarze zdobył Oscary za reżyserię filmów Gdzie jest Nemo? oraz Wall-E.
Toy Story 5 - premiera w kinach w USA i w Polsce odbędzie się 19 czerwca 2026 roku.
Źródło: Disney
