placeholder
Reklama
placeholder

Ekipa iluzjonistów-złodziei powraca. Kolejny zwiastun Iluzji 3

Czterej Jeźdźcy powracają na zwiastunie kolejnego filmu. Tym razem przyjdzie im skonfrontować się z najstraszniejszym przeciwnikiem: potencjalnymi następcami, którzy po prostu są lepsi. 
placeholder
Reklama
placeholder
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  iluzja 3 
Now You See Me: Now You Don’t zwiastun
Wszystko jest iluzją Rebis
Reklama

Opublikowano kolejny oficjalny zwiastun filmu Iluzja 3— trzeciej części serii o rabusiach-iluzjonistach. Czterej Jeźdźcy powracają wraz z nowym pokoleniem iluzjonistów. Klasyczna ekipa zostanie przechytrzona podczas jednej z akcji przez swoich młodszych konkurentów z pokolenia Z. Czy uda im się ponownie zjednoczyć i  wrócić na właściwe tory?

Filmowe walki to iluzja. Kobieta może by tego nie zrobiła, ale Schwarzenegger również

Iluzja 3 - zwiastun

Iluzja 3 - obsada, premiera

Czterej Jeźdźcy powracają wraz z nowym pokoleniem iluzjonistów, prezentując oszałamiające zwroty akcji, zaskoczenia i magię, jakiej nigdy dotąd nie uchwycono na filmie.

Reżyserem filmu jest Ruben Fleischer, twórca pierwszej części Venoma, Uncharted i dwóch odsłon serii Zombieland. Scenariusz napisali Eric Warren Singer, Seth Grahame-Smith i Mike Lesslie, a producentami są Bobby Cohen i Alex Kurtzman.

W obsadzie powrócą Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco oraz Morgan Freeman. W nowych rolach wystąpią Justice Smith, Dominic Sessa, Ariana Greenblatt i Rosamund Pike.

Premiera trzeciej Iluzji nastąpi  14 listopada 2025 roku.

 

Źródło: youtube.com

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  iluzja 3 
Now You See Me: Now You Don’t zwiastun
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2025
Iluzja 3
Iluzja 3 Kryminał

Najnowsze

1 Pokolenie V
-
Spoilery

Gen V - showrunnerkach o kulisach prac nad scenariuszem po śmierci Chance’a Perdomo

2 Haymitch Abernathy
-

Nowe zdjęcie z planu Igrzysk Śmierci! Jak wygląda prezydent Snow?

3 Ostatnia rubież
-

Szeryf z Alaski kontra samolot pełen przestępców. Zwiastun serialu Ostatnia Rubież

4 Wicked for Good
-

Wicked: Na dobre krótsze niż pierwsza część! Ile potrwa sequel?

5 Outlander - sezon 8
-

Ostatni sezon Outlandera ze zwiastunem. Zapowiada się na finał pełen emocji

6 Grave Encounters
-

Kultowe found footage z rebootem po 14 latach. Tropiciele mogił powracają

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e180

Moda na sukces

s15e17

Masterchef (US)

s15e18

Masterchef (US)

s10e27

Wykute w ogniu

s11e10

Wykute w ogniu

s38e174

Zatoka serc

s27e29

Big Brother (US)

s42e09
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

LEGO Voyagers

15

wrz

Gra

LEGO Voyagers
Humane

15

wrz

Film

Humane
Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna

16

wrz

Film

Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna
Wiara

17

wrz

Książka

Wiara
Dying Light: The Beast

18

wrz

Gra

Dying Light: The Beast
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jada Pinkett Smith
Jada Pinkett Smith

ur. 1971, kończy 54 lat

Jason Sudeikis
Jason Sudeikis

ur. 1975, kończy 50 lat

Tomasz Schuchardt
Tomasz Schuchardt

ur. 1986, kończy 39 lat

James Marsden
James Marsden

ur. 1973, kończy 52 lat

Billy Eichner
Billy Eichner

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 278-283. Co się wydarzy?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

7

Maja Boska to Emma Pokromska - prawdziwy wiek, skąd pochodzi, gdzie już grała?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 2. odcinek? WYNIKI z 12.09

10

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV