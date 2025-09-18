Ekipa iluzjonistów-złodziei powraca. Kolejny zwiastun Iluzji 3
Czterej Jeźdźcy powracają na zwiastunie kolejnego filmu. Tym razem przyjdzie im skonfrontować się z najstraszniejszym przeciwnikiem: potencjalnymi następcami, którzy po prostu są lepsi.
Opublikowano kolejny oficjalny zwiastun filmu Iluzja 3— trzeciej części serii o rabusiach-iluzjonistach. Czterej Jeźdźcy powracają wraz z nowym pokoleniem iluzjonistów. Klasyczna ekipa zostanie przechytrzona podczas jednej z akcji przez swoich młodszych konkurentów z pokolenia Z. Czy uda im się ponownie zjednoczyć i wrócić na właściwe tory?
Filmowe walki to iluzja. Kobieta może by tego nie zrobiła, ale Schwarzenegger również
Iluzja 3 - zwiastun
Iluzja 3 - obsada, premiera
Czterej Jeźdźcy powracają wraz z nowym pokoleniem iluzjonistów, prezentując oszałamiające zwroty akcji, zaskoczenia i magię, jakiej nigdy dotąd nie uchwycono na filmie.
Reżyserem filmu jest Ruben Fleischer, twórca pierwszej części Venoma, Uncharted i dwóch odsłon serii Zombieland. Scenariusz napisali Eric Warren Singer, Seth Grahame-Smith i Mike Lesslie, a producentami są Bobby Cohen i Alex Kurtzman.
W obsadzie powrócą Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco oraz Morgan Freeman. W nowych rolach wystąpią Justice Smith, Dominic Sessa, Ariana Greenblatt i Rosamund Pike.
Premiera trzeciej Iluzji nastąpi 14 listopada 2025 roku.
