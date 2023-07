Immortals: Fenyx Rising nie dostanie kontynuacji. Ubisoft kasuje projekt

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Ubisoft

Według doniesień firma Ubisoft porzuciła plany stworzenia sequelu mitologicznej gry przygodowej z 2020 roku, Immortals: Fenyx Rising. Źródła zaznajomione z sytuacją miały ujawnić, że studio Ubisoft Quebec rozpoczęło wczesne prace nad kontynuacją, ale projekt został ostatecznie porzucony. Powodem zakończenia prac były obawy kierownictwa co do tego, czy marka jest na tyle popularna, by być dochodową dla wydawcy. Ostatecznie przekuto je w decyzję o wyrzuceniu sequela do kosza.

Pierwsze Immortals, stworzone przez Ubisoft Quebec, zdobyło pozytywne recenzje. Ubisoft miał nadzieję przekształcić ją we franczyzę, która podobnie jak seria Assassin's Creed zabierałaby graczy w różne zakątki świata i skupiała się na ich mitologii i wierzeniach. Debiutancka odsłona prowadziła graczy w podróż mającą na celu uratowanie greckich bogów. Późniejszy dodatek zagłębiał się w chińską mitologię. Pomysły były, ale koncepcja ostatecznie się nie przyjęła.

Chociaż Immortals: Fenyx Rising znalazło swoich fanów, to sprzedaż w Europie była znacznie niższa od Assassin's Creed: Valhalla, które debiutowało w podobnym czasie. Biorąc pod uwagę strategię Ubisoftu, decyzja o zakończeniu serii nie jest szczególnym zaskoczeniem.