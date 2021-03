Immortals: Fenyx Rising - Myths of the Eastern Realm zadebiutowało. Zobacz zwiastun dodatku

Ubisoft

Immortals: Fenyx Rising doczekało się drugiego fabularnego rozszerzenia. To zatytułowane jest Myths of the Eastern Realm i wprowadza do gry zupełnie nowego bohatera i historię, przy okazji przenosząc też całość w realia znane z chińskiej mitologii. Główny bohater, wojownik o imieniu Ku, musi pomóc bogini Nuwie w przywróceniu balansu pomiędzy Niebem i Ziemią. W tym celu konieczne będzie zwiedzanie świata, walka z bóstwami i potworami, a także rozwiązywanie logicznych łamigłówek.

Zwiastun pokazuje, że gameplay nie będzie mocno różnił się od głównej gry, choć możemy spodziewać się nowych zdolności i mechanik w zagadkach.

Immortals: Fenyx Rising - Myths of the Eastern Realm dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X. Dodatek można kupić zarówno osobno, jak i w ramach przepustki sezonowej. Przypominamy, że w planach jest też trzecie rozszerzenie The Lost Gods.