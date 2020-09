Immortals: Fenyx Rising - zwiastun, gameplay i data premiery. Ubisoft prezentuje grę

Ubisoft

Długo musieliśmy czekać na nowe informacje o Immortals: Fenyx Rising, czyli produkcji znanej wcześniej jako Gods & Monsters. Oczekiwanie to dobiegło jednak końca w trakcie wrześniowego eventu Ubisoft Forward, bo to właśnie tam zaprezentowano ten tytuł i ujawniono szczegóły na jego temat. Będzie to trzecioosobowa, przygodowa gra akcji, która wyraźnie inspirowana jest serią The Legend of Zelda, a zwłaszcza jej najnowszą odsłoną, czyli Breath of the Wild. Gracze mogą spodziewać się więc eksploracji, walki z przeciwnikami, zdobywania nowych zdolności, a także rozwiązywania łamigłówek i przemierzania lochów.

Zaprezentowano zwiastun, który zawiera podsumowanie najważniejszych informacji o grze.

Oprócz tego pokazano też długi materiał z rozgrywki.

Immortals: Fenyx Rising zadebiutuje już 3 grudnia na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Gra trafi na rynek także w złotej edycji, która zawierać będzie przepustkę sezonową. Osoby, które zakupią ten tytuł w wersji na konsole Sony i Microsoftu będą mogły liczyć na darmową aktualizację do wydania na nową generację.