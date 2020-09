Prince of Persia: The Sands of Time Remake już oficjalnie. Zobacz zwiastun - internauci nie są nim zachwyceni

Ubisoft

Od dawna mówiło się, że seria o przygodach księcia Persji może powrócić w jakiejś formie. W sieci pojawiały się przeróżne plotki i przecieki, aż wreszcie doczekaliśmy się oficjalnego potwierdzenia. W trakcie wrześniowego Ubisoft Forward oficjalnie zapowiedziano Prince of Persia: The Sands of Time Remake i zaprezentowano pierwszy zwiastun z fragmentami rozgrywki. Materiał ten jednak nie do końca przypadł do gustu fanom cyklu, którzy od wielu lat wyczekiwali jej powrotu. Najlepszym na to dowodem są oceny pod filmem na kanale Ubisoftu, wśród których zdecydowanie przeważają "łapki w dół" (4,2 tysiąca negatywnych ocen przy zaledwie 2,5 tysiącu pozytywnych w momencie pisania tego wpisu).

Skąd jednak tak słabe przyjęcie? Wynika to przede wszystkim z rozczarowującej oprawy graficznej. Szczególnie kiepsko wypadają modele postaci, które wydają się spóźnione o dobrych kilka lat. Warto jednak zaznaczyć, że do premiery zostało jeszcze kilka miesięcy, więc twórcy mogą wprowadzić tu pewne zmiany.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake zadebiutuje 21 stycznia 2021 roku na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake