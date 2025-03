Musical o Obcym? Reżyser Parasite zaskoczył, wzburzył i zachwycił jednocześnie

Źródło: materiały prasowe

Bong Joon Ho udzielił wywiadu Los Angeles Times. Jak zauważył rozmawiający z nim dziennikarz Josh Rottenberg, wiele osób spodziewało się, że po zwycięstwie Parasite na Oscarach, filmowiec będzie chciał wykorzystać swój sukces i stworzyć coś w ramach znanego i dużego uniwersum, takiego jak Gwiezdne Wojny. Pamiętajmy, że takie produkcje, jak również wszelkie prequele i sequele, mają o wiele większą szansę na sukces niż oryginalne treści ze względu na już istniejący fandom. Zamiast tego twórca postawił na adaptację książki Mickey 17.

Musical o Obcym? Komentarz reżysera Parasite

Wygląda jednak na to, że Bong Joon Ho nie jest przeciwko dołączeniu do dużej znanej franczyzy i myślał nawet o jednym konkretnym projekcie. Jego warunki mogą was jednak zaskoczyć. „Nie ciągnie mnie do franczyz filmowych, ale myślę, że pewnym momencie chciałbym nakręcić film z uniwersum Obcego” – zdradził w rozmowie z Los Angeles Times na Zoomie. Następnie reżyser Parasite zrobił pauzę, zanim dodał żartobliwie: „A dokładnie musical o Obcym”.

Ten fragment wywiadu szubko stał się popularny w mediach społecznościowych. Niektórzy są przerażeni, że filmowcy niczego nie nauczyli się po porażce Jokera 2, inni twierdzą, że i tak nie może gorzej niż w przypadku Emilii Pérez, a jeszcze inni – pragną takiego nietypowego połączenia i mają nadzieję, że Bong Joon Ho nie żartował. Trzeba przyznać, że zrobienie musicalu we franczyzie Obcego, która jest połączeniem horroru i science fiction, byłoby wyzwaniem. Z drugiej strony, często z takich na pozór absurdalnych pomysłów powstają świetne filmy, czego dowodem jest sukces Barbie.

Dajcie znać, czy chcielibyście, by Bong Joon Ho stworzył musical o Obcym. Jesteśmy ciekawi, co myślicie o tym pomyśle.

Bong Joon Ho - nowy film po Parasite

Już niedługo w kinach zadebiutuje film Mickey 17. Fabuła powieści koncentruje się na ludzkiej ekspedycji, wysłanej w celu kolonizacji lodowego świata Niflheim. Ilekroć pojawia się misja, która jest zbyt niebezpieczna - a nawet samobójcza - załoga zwraca się do Mickeya. Po śmierci jednego Mickeya, nowe ciało zostaje stworzone z nienaruszoną większością jego wspomnień. Po sześciu zgonach Mickey7 zaczyna rozumieć warunki swojej pracy i dlaczego była to jedyna nieobsadzona posada, gdy ją objął. Główną rolę zagra Robert Pattinson.

