Diuna - nawiązania do powieści w popkulturze. Gwiezdne wojny i inne

Fot. Greig Fraser/Warnes Bros.

Diuna to powieść kultowa, która doczekała się w 2021 roku kolejnej adaptacji filmowej. Mimo że do tej pory nie mieliśmy za wiele spotkań ze światem stworzonym przez Franka Herberta poza kartami powieści, nie znaczy to, że odniesień do tej historii nie znajdziemy w popkulturze. Przez lata inni twórcy nawiązywali do świata Arrakis w swoich dziełach - filmach, serialach, książkach, grach czy muzyce. Postanowiliśmy dla Was zebrać w jednej galerii wszystkie wpływy Diuny na inne twory popkultury. Możecie je sprawdzić poniżej.

W galerii znajdziecie między innymi nawiązania do prozy Herberta w Gwiezdnych wojnach, serialach animowanych Simpsonowie i Rick i Morty, kultowej grze World of Warcraft czy nawet w jednym z teledysków Lady Gagi.