Indiana Jones 5 - finałowe prognozy box office. Nie jest dobrze

fot. materiały prasowe

Wygląda na to, że mieszane recenzje filmu Indiana Jones i artefakt przeznaczenia mogą wpływać na dość przeciętny prognozy box office. Według Deadline film w Ameryce Północnej zbierze na otwarciu 60-65 mln dolarów. Globalne otwarcie ma zamknąć się w kwocie 140 mln dolarów.

Indiana Jones 5 - będzie sukces w box office?

W USA wiele osób zrobi sobie długi weekend z uwagi na święto niepodległości, które będzie mieć miejsce 4 lipca. To też może wpływać na niższe prognozy i potencjalnie niższe wyniki w ten weekend. Zwłaszcza 4 lipca, gdy zawsze Amerykanie wybierają inne rozrywki niż kino.

Czytamy, że problemem Indiany Jonesa 5 może być skierowanie do starszego widza, który zna serię. Eksperci uważają, że jesli młodzi nie pojawią sie w kinach, może to byc problem dla tego filmu. Zwracają uwagę, że Indy zwyczajnie nie trafia tak szeroko i uniwersalnie jak Gwiezdne Wojny.

Jeśli otwarcie zamknie się w zgodzie z prognozami, będzie to gorszy wynik niż poprzedniej części Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki. Ta w 2008 roku zebrała 100,1 mln dolarów. Film wszedł wówczas w trakcie długiego weekendu z okazji Dnia Pamięci i w ciągu 5 dni zebrał 151,9 mln dolarów. Globalnie natomiast debiut zamknął się w kwocie 272,1 mln dolarów.

Indiana Jones 5 ma budżet w kwocie 294 mln dolarów, więc takie otwarcie jest złą wiadomością dla Lucasfilmu i Kathleen Kennedy. Widowisko musi osiągnąć minimum 600 mln dolarów, by wyjść na zero. Jednak we współczesnym kinie po pandemii nie chodzi o rekordowe otwarcia, jeśli film spodoba się widzom i będą go polecać, może osiągać niskie spadki frekwencji.