Wszystkie filmy z Harrisonem Fordem - ranking. Nie tylko Indiana Jones i Gwiezdne Wojny

fot. materiały prasowe

Harrison Ford to niekwestionowana ikona światowego kina. Filmy z jego udziałem uznawane są za wybitne klasyki, które z powodzeniem trafiają do coraz to młodszych pokoleń. Choć Ford zniknął z wielkiego ekranu na blisko dwie dekady, powrócił w dobrym stylu. Teraz mamy okazję zobaczyć go w piątej już części z serii Indiana Jones. Nową produkcję - Indiana Jones i artefakt przeznaczenia – odnajdziecie w kinowych repertuarach.

Zapraszamy do przewodnika po wszystkich filmach z udziałem Harrisona Forda. Ranking stworzył portal Rotten Tomatoes, który gromadzi recenzje dziennikarzy i krytyków, a następnie tworzy odpowiednie zestawienia. Przy porządkowaniu zbiorów kieruje się trzema kryteriami:

- "certyfikowana świeżość" - minimum 75% pozytywnych opinii filmu,

- "świeży" - co najmniej 60% pozytywnych recenzji,

- "zgniły" - mniej niż 60% przychylnych głosów.

Wszystkie filmy z Harrisonem Fordem - ranking

Spójrzmy wspólnie wstecz, by zobaczyć, jak krytycy oceniali twórczość Harrisona Forda. Który film zdominował listę?