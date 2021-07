Indiana Jones 5 - Harrison Ford ma ramię w temblaku po wypadku na planie. Nowe zdjęcie

fot. materiały prasowe

Pod koniec czerwca informowaliśmy Was o tym, że podczas prób kręcenia scen walki do filmu Indiana Jones 5 wcielający się w główną rolę Harrison Ford doznał kontuzji ramienia. Disney nie wyjawił wówczas, jak bardzo jest ona poważna, zdradził jednak, że konieczna będzie reorganizacja prac na planie tak, by najpierw nakręcić sceny bez udziału protagonisty. Ostatnio Harrison Ford został przyłapany przez fotoreporterów w Londynie, a na nowe zdjęcia mogą sugerować, że rekonwalescencja aktora może jeszcze trochę potrwać. Odtwórca roli Indiany Jonesa ma bowiem rękę w temblaku, co może być problematyczne dla dalszej produkcji.

Oto najnowsze zdjęcie aktora:

https://twitter.com/people/status/1411374184224133121

Przypomnijmy, że prace na planie filmu Indiana Jones 5 trwają w Wielkiej Brytanii. Do obsady należą również Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson oraz Thomas Kretschmann. Reżyseruje James Mangold

Indiana Jones 5 - premiera zaplanowana została na 29 lipca 2022 roku.