Indiana Jones 5 - Mads Mikkelsen na zdjęciu jako złoczyńca. Jednak naziści!

fot. materiały prasowe

Magazyn Empire opublikował nowe zdjęcia z filmu Indiana Jones 5, uchylając jednocześnie rąbka tajemnicy związanej z czarnymi charakterami. Mads Mikkelsen wciela się w nikczemnego Vollera. Jest on inspirowany Wernherem von Braunem, czyli prawdziwym nazistą, która został inżynierem w NASA.

Indiana Jones 5 - zdjęcia i szkice

Indiana Jones 5 - Boyd Holbrook

Tak sam Mikkelsen mówi o swojej postaci.

- Jest on kimś, kto chce naprawić niektóre błędy przeszłości. Jest coś, co może sprawić, że świat będzie lepszym miejscem. Chce dorwać to w swoje ręce, ale Indiana Jones również tego chce. Takim sposobem mamy historię.

Indiana Jones 5 - informacje o fabule

Jez Butterworth, współscenarzysta filmu, który napisał go z Jamesem Mangoldem, zdradza pierwsze informacje o fabule. Historia rozgrywa się w 1969 roku, a w tle ma miejsce wyścig o to, kto pierwszy poleci w kosmos.

- Prosty fakt jest taki, że program kosmiczny o lądowaniu na Księżycu był prowadzony przez byłych nazistów. Pytanie brzmi jak bardzo są byli i to jest coś, co doskwiera Indy'emu.

Scenarzysta tłumaczy, że Indiana Jones zawsze był człowiekiem, który bada tajemnice wewnątrz Ziemi, nie w gwiazdach. Era astronautów według niego sprawia, że Indiana Jones czuje się jak ktoś z innych czasów. Dodaje, że jednak Indiana Jones zawsze miał na pieńku z nazistami, więc kwestia tego, że oni prowadzą ten program, jest dla niego problemem.

Empire tłumaczy, że historia to mieszanka prawdziwych wydarzeń z fikcją. Jedną z najbardziej widowiskowych scen akcji jest parada z Nowego Jorku, do której doszło 13 sierpnia 1969 roku, by celebrować astronautów. Szczegóły sceny nie zostały wyjawione, ale tam też swoją rolę odegra Klaber, który jest siepaczem pracującym dla Vollera. Według grającego go Boyda Holbrooka jest też szalony.

Indiana Jones 5 - premiera w 2023 roku.