Indiana Jones 5 - Mads Mikkelsen o swojej postaci. Ten nazista chce zmienić świat na lepsze

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia to piąta część przygód tytułowego archeologa, którą wyreżyserował James Mangold na podstawie scenariusza Jeza Butterwortha i Johna-Henry'ego Butterwortha. Historia rozgrywa się w latach 60., a Indy, w którego po raz ostatni wciela się Harrison Ford, musi znów zmierzyć się z nazistami, ale tym razem w innych okoliczności.

W filmie Fordowi partneruje Phoebe Waller-Bridge. W obsadzie znaleźli się też John Rhys-Davies, Boyd Holbrook, Antonio Banderas i Toby Jones.

W rolę czarnego charakteru wciela się Mads Mikkelsen. W wywiadzie dla Entertainment Weekly przybliżył kim jest jego postać - Jürgen Voller. To były nazista, który został naukowcem NASA i rywalizuje z Indianą o tajemniczą tarczę, czyli tytułowy artefakt przeznaczenia. Jednak bohater Mikkelsena różni się od nazistów z wcześniejszych części, ponieważ ten tworzy plan, aby cofnąć błędy Adolfa Hitlera.

Cóż, jeśli wierzysz w określoną ideologię, to oczywiście na koniec chciałbyś, aby to ona wygrała, prawda? A to może przybierać różne kształty i formy. Myślę, że nie zgadzał się z Hitlerem w wielu sprawach. A [jego pomysły] mogą być nawet lepszą wersją niż Hitlera, ale mimo to jeden człowiek decydujący o wszystkim nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem.

Według Mikkelsena postać Vollera zostanie ugruntowana w pierwszej części filmu, gdy akcja toczy się w latach 40. Powiedział, że był wtedy człowiekiem, który bardzo pasjonował się swoją pracą naukową, a mniej interesował się ideologią. Dodał, że w tej podróży można dostrzec analogie z historią Indiany, ponieważ obaj zaczynali w młodości jako ambitni marzyciele. Ale gdy przenosimy się do lat 60., gdzie toczy się główna akcja piątej odsłony franczyzy, okazuje się, że ta dwójka mentalnie utknęła w przeszłości, zachowawszy "pasję do tego jedynego celu w życiu".

W Indianie Jones 5 archeolog łączy siły ze swoją chrześniaczką Heleną Shaw (Phoebe Waller-Bridge), aby powstrzymać nazistę przed zdobyciem tarczy. Mikkelsen powiedział, że identyfikuje się z tą pasją i intencjami Vollera związanymi z artefaktem, które mogą zmienić świat na lepsze. Ale gdy podczas wcielania się w tę postać dochodziło do momentu, jak to lepsze miejsce miałoby wyglądać, to sprawa się komplikowała. Musiał w swoim umyśle zastąpić to innym celem końcowym.

Indiana Jones 5 - premiera odbędzie się 30 czerwca 2023 roku tylko w kinach.