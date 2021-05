Indiana Jones 5 - Boyd Holbrook i Shaunette Renée Wilson w obsadzie widowiska

fox

Indiana Jones 5 to zapowiedziana kolejna odsłona przygód portretowanego przez Harrisona Forda archeologa. Za kamerą stanie James Mangold, a Harrison Ford powróci w głównej roli. Będzie to ostatnia część, która zakończy historię kultowego bohatera. Wcześniej Lucasfilm ogłosiło, że do obsady dołączyli Phoebe Waller-Bridge oraz Mads Mikkelsen.

Teraz obsada powiększyła się o kolejne dwa nazwiska. W ekipie znaleźli się Boyd Holbrook i Shaunette Renée Wilson. Ten pierwszy znany jest z roli antagonisty w filmie Logan: Wolverine, zaś aktorka występowała m.in. w filmie Czarna Pantera. Nie podano informacji na temat ich ról. Spekuluje się, że zdjęcia do produkcji ruszą jeszcze latem tego roku.

Przypomnijmy, że Steven Spielberg, twórca czterech poprzednich odsłon, będzie producentem razem z szefową Lucasfilmu Kathleen Kennedy, Frankiem Marshallem i Simonem Emanuelem.

Indiana Jones 5 - premiera zaplanowana jest na 29 lipca 2022 roku.