Indiana Jones 5 - Boyd Holbrook i Phoebe Waller-Bridge na nowych zdjęciach z planu

fot. materiały prasowe

Indiana Jones 5 to nadchodząca odsłona losów słynnego archeologa. Chociaż pod koniec czerwca wcielający się w tytułową rolę Harrison Ford doznał na planie kontuzji ramienia, to prace nad filmem w reżyserii Jamesa Mangolda nadal trwają. Konieczna była reorganizacja planów produkcyjnych tak, by najpierw nakręcić w Szkocji sceny bez odtwórcy roli protagonisty. Do sieci trafiły ostatnio nowe zdjęcia z planu w Glasgow.

Na najświeższych fotografiach z planu możemy zobaczyć Phoebe Waller-Bridge oraz Boyda Holbrooka, a także dublera Harrisona Forda. Zdjęcia znajdziecie poniżej.

Indiana Jones 5 - zdjęcia z planu

https://twitter.com/indy5news/status/1415350181525168130

https://twitter.com/indy5news/status/1415350610417917952

https://twitter.com/indy5news/status/1415322505150177288

https://twitter.com/indy5news/status/1415353312946315267

https://twitter.com/indy5news/status/1415356312838410244

https://twitter.com/indy5news/status/1415364564368121857

https://twitter.com/indy5news/status/1415342210132946945

https://twitter.com/indy5news/status/1415341834260340743

Przypomnijmy, że do obsady filmu Indiana Jones 5 należą również Mads Mikkelsen, Shaunette Renée Wilson oraz Thomas Kretschmann. Muzykę ponownie skomponuje John Williams. Indiana Jones 5 ma być ostatnią częścią przygód słynnego archeologa.

Indiana Jones 5 - premiera filmu zaplanowana została na 29 lipca 2022 roku.