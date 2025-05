Nadchodzi nowy Deadpool? Ryan Reynolds szykuje film - będą inne postacie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi The Hollywood Reporter, Ryan Reynolds szykuje kilka różnych treatmentów (konspektów scenariusza) na dalsze przygody Deadpoola. Nie będzie to jednak solowy film, ale grupowa historia w stylu tego, co widzieliśmy w Deadpool & Wolverine. Reynolds chce, aby była to opowieść o trzech lub czterech postaciach z X-Menów, którzy mieliby wspólną przygodę z Pyskatym Najemnikiem. Nie wiadomo, które postacie chciałby wykorzystać. Według źródeł portalu projekt powstaje oddzielnie od rebootu X-Menów w MCU, który jest pisany przez Michaela Lesslie'ego.

Przyszłość Deadpoola

Nie jest to zaskakująca informacja, ponieważ w czasie promocji Deadpool & Wolverine aktor opowiadał o tym, że przygotował kilkanaście różnych treatmentów, zanim Marvel Studios postawiło na ten, który zobaczyliśmy w kinach. Ponownie więc będzie szykował rozmaite i nieoczekiwane pomysły. Pamiętamy, jak na przykład chciał, aby Deadpool 3 był niskobudżetowym, artystycznym kinem drogi. Gdy opracuje te pomysły, będzie je omawiać z szefem MCU, Kevinem Feige.

Źródła donoszą, że jednocześnie Reynolds nadal dopracowuje scenariusz filmu Boy Band, który opowie o starzejących się członkach boybandu. Ma zagrać główną rolę obok Hugh Jackmana.

Według plotek Deadpoola zobaczymy w Avengers: Secret Wars, ale nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone. Tym samym informacje THR o pracy nad filmem Marvela są potwierdzeniem interpretacji wpisu Reynoldsa z mediów społecznościowych, w których sugerował prace nad projektem MCU.