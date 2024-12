Asteriks i Obeliks spuszczają łomot Rzymianom. Zwiastun serialu od twórcy kultowego filmu

fot. Netflix

Nowy serial animowany Netflixa ma oficjalny tytuł: Asteriks i Obeliks: Walka wodzów. Historia opiera się na komiksie pod tym samym tytułem autorstwa René Goscinnego i Alberta Uderzo, który powstał w 1966 roku. Pierwszy teaser serialu pokazuje, czego możemy się spodziewać.

Asteriks i Obeliks: Walka wodzów - zwiastun

Zobaczcie, jak ulubieni bohaterowie spuszczają łomot Rzymianom. Styl animacji jest taki sam jak w kinowym filmie Asteriks i Obeliks: Tajemnica magicznego wywaru.

Asteriks i Obeliks: Walka wodzów - opis fabuły

Rzym desperacko próbuje podbić ostatnią niezależną wioskę w Galii — dom Asteriksa i Obeliksa. Sekretem bitewnej przewagi Galów jest magiczny eliksir, ale gdy mistrz eliksirów traci pamięć, mieszkańcy wioski muszą sami stanąć do walki z potęgą imperium.

Asteriks i Obeliks: Walka wodzów - twórcy, premiera

Reżyserem serialu animowanego jest Alain Chabat, dla którego jest to powrót do świata Galów. To on stworzył kultowy film aktorski Asteriks i Obeliks: Misja Kleopatra. Jest również współautorem scenariusza razem z Benoîtem Oullionem i Piano.

Premiera serialu w 2025 roku na Netflixie. Dokładnej daty nie ustalono.