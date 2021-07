Injustice - pierwsze zdjęcie promocyjne z...? Kogo zobaczymy w obsadzie?

fot. WBIE

Injustice to nadchodzący film animowany z uniwersum DC. Produkcja będzie oparta na grze Injustice: Gods Among Us od Netherrealm Studios. Choć nie znamy oficjalnego zarysu fabuły, historia będzie rozgrywała się na alternatywnej Ziemi, gdzie Jokerowi udaje się sprawić, by Superman zabił Lois Lane. Doprowadza to superbohatera do szaleństwa i musi znaleźć się ktoś, by go powstrzymać.

Choć film podąża za grami wideo, to reżyser Matt Peters i scenarzysta Ernie Altbacke mogą nas zaskoczyć. Za produkcję odpowiada za to Rick Morales, więc możemy spodziewać się dobrych, krwawych scen akcji.

Injustice - pierwsze zdjęcie promocyjne

Fot. Materiały prasowe

W obsadzie głosowej znajdą się Justin Hartley jako Superman, Anson Mount jako Batman, Laura Bailey jako Lois Lane i Rama Kushna, Zach Callison jako Damian i Jimmy Olsen, Brian T. Delaney jako Zielona Latarnia, Brandon Michael Hall jako Cyborg, Edwin Hodge jako Mr. Terrific i Killer Croc, Oliver Hudson jako Plastic Man, Gillian Jacobs jako Harley Quinn, Yuri Lowenthal jako Mirror Master, Flash i Shazam, Derek Phillips jako Nightwing i Aquaman, Kevin Pollak jako Joker i Jonathan Kent, Anika Noni Rose jako Catwoman, Reid Scott jako Green Arrow i Victor Zsasz, Faran Tahir jako Ra’s al Ghul, Fred Tatasciore jako Kapitan Atom, Janet Varney jako Wonder Woman i Andrew Morgado jako Mirror Master Soldier.