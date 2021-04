Twórcy Mortal Kombat i Injustice tworzą bijatykę dla Marvela? Tak twierdzi branżowy insider

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

DC nie brakuje świetnych bijaty, a seria InJustice: Gods Among Us jest doskonałym tego przykładem. Tego samego nie może powiedzieć Marvel, który z kolei ma znakomite hity jeśli chodzi o gry stricte dla jednego gracza. Niemniej Dom Pomysłów chce to zmienić i rzekomo trwają już prace nad bijatyką z bohaterami Marvela w roli głównej. Mają ją tworzyć najlepsi na rynku, czyli NetherRealm Studios.

Według niepotwierdzonych informacji, które przekazał insider Daniel Richtman, produkcja zmierza na współczesne konsole i PC. Najprawdopodobniej gra nie ukaże się na PS4 oraz XBO. Trudno jednak powiedzieć na ile doniesienia te są wiarygodne, bo głosu na ten temat nie zabrała żadna ze stron, które rzekomo zaangażowane są w projekt.

Nawet jeśli gra powstaje, to nie należy się w niej spodziewać takiego poziomu brutalności, jak w cyklu Mortal Kombat, aczkolwiek pewne elementy produkcji mogłyby się w niej znaleźć. Tak zresztą NetherRealm Studios zrobiło w przypadku serii Injustice.