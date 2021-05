Injustice - ogłoszono kolejną animację od Warner Bros i DC

źródło: IGN

Injustice to seria popularnych gier wideo z gatunku bijatyk, w których spotykamy bohaterów i złoczyńców z uniwersum DC Comics. Okazuje się, że projekt doczeka się filmu animowanego. Warner Bros. Animation ogłosiło tę informację, jednak nie ujawniono żadnych szczegółów projektu.

W Injustice uniwersum DC zostaje praktycznie zniszczone, Superman przechodzi na drogę szaleństwa po śmierci ciężarnej Lois Lane i staje się tyranem, który rządzi na Ziemi. W wyniku jego konfliktu z innymi bohaterami zginęło wielu herosów. W drugiej części natomiast bohaterowie łączą siły w walce z Brainiakiem.

fot. WBIE

Ponadto ogłoszono, że Batman: The Long Halloween, Part Two ukaże się 27 lipca w wersji cyfrowej i 11 sierpnia na Blu-ray. Film oparty na kultowym komiksie Długie Halloween otrzymał kategorię wiekową R ze względu na pewne brutalne i krwawe sceny. Film opowiada o śledztwie Mrocznego Rycerza dotyczącym seryjnego mordercy zabijającego jedynie w święta. To również opowieść o genezie złoczyńcy Dwie Twarzy.