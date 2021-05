Batman: Caped Crusader - będzie nowy serial animowany. Za sterami twórca arcydzieła z lat 90.

fot. materiały prasowe

Za Batman: Caped Crusader mają odpowiadać HBO Max, Cartoon Network Studios, Bad Robot Productions oraz Warner Bros. Animation. Za sterami ekipa obiecująca wyśmienity serial animowany. Są to J.J. Abrams, Matt Reeves, czyli reżyser kinowego Batmana oraz Bruce Timm, twórca serialu Batman z lat 90., który jest uważany za jeden z najlepszych animowanych tytułów w historii. Dla Timma to pierwszy powrót do tworzenia serialu animowanych od tamtej produkcji. Przez lata zajmował się filmami animowanymi.

- Batman: The Animated Series to arcydzieło, które ukształtowało pokoleniu fanów wizerunek tej postaci. W tym duchu zebraliśmy trzech wybitnych autorów historii w osobach J.J'a, Matta i Bruce'a - każdy z własnym unikalnym rozumieniem postaci - aby stworzyli nowy serial kontynuujący przełomowe dziedzictwo poprzednika - napisał Tom Ascheim z Warner Bros.

A jaki będzie serial? Na to odpowiada Matt Reeves. Wygląda na to, że mamy oczekiwać czegoś w kinowym stylu i dla starszych fanów.

- Serial będzie emocjonujący, kinowy i w sposób działający na wyobraźnie będzie korzystać z korzeni noir Batmana, jednocześnie wchodząc głębiej w psychikę ikonicznych postaci. Nie możemy się doczekać, aby pokazać ten nowy świat.

Batman: Caped Crusader - data premiery nie jest znana.